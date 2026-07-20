Captan a Kylian Mbappé besando a Ester Expósito en cita

Tras la reciente eliminación de Francia en el Mundial 2026, un nuevo episodio fuera de las canchas puso al delantero Kylian Mbappé bajo los reflectores.
Un video en el que se observa al futbolista francés junto a la actriz española Ester Expósito, intercambiando un apasionado beso en un reconocido centro nocturno de Miami, se viralizó rápidamente en redes sociales.
La grabación comenzó a circular pocas horas después de la derrota de la selección francesa ante Inglaterra, aumentando el interés alrededor de la vida personal del jugador y la actriz.
El video en cuestión provocó una ola de comentarios en redes y medios especializados, que señalaron que para muchos usuarios, estas imágenes son la confirmación de una relación sentimental entre Mbappé y Expósito, quienes han sido vinculados desde hace meses.
A pesar de la expectación, ninguno de los dos protagonistas ha emitido declaraciones públicas sobre el encuentro ni sobre la naturaleza de su vínculo.
Durante la Copa del Mundo, Ester Expósito fue captada en el Hard Rock Stadium de Miami mientras apoyaba al delantero durante el partido entre Francia e Inglaterra.
Los gestos enfáticos del futbolista no pasaron inadvertidos: después de anotar dos goles en ese encuentro, Mbappé dirigió la mirada y un claro gesto de dedicatoria hacia uno de los palcos donde se encontraba la actriz española.
Escape romántico
Mbappé y Ester Expósito sorprendieron al mundo al disfrutar de unas lujosas vacaciones en Ibiza, protagonizando momentos de auténtica pasión y complicidad antes de que el futbolista francés viajara a Estados Unidos para unirse a la Selección de Francia en el Mundial.
Las imágenes muestran cómo la relación entre la estrella del Real Madrid y la reconocida actriz española consolida cada vez más su vínculo.
Lo que comenzó como un intercambio de mensajes en redes sociales y encuentros discretos se ha transformado en una historia de amor cada vez más sólida.
La pareja disfrutó no solo de la tranquilidad del Mediterráneo, sino también de momentos de diversión y relajación en la isla balear, lo que evidencia el buen momento que atraviesa su relación.
Durante su estancia en Ibiza, Mbappé y Ester Expósito vivieron tres días intensos llenos de desconexión.
Además de relajarse bajo el sol y disfrutar del mar, la pareja se aventuró en actividades acuáticas, como paseos en moto de agua y un emocionante vuelo en eFoil, que dejó a Ester encantada por la experiencia de deslizarse sobre las olas.