Laura Pausini y su imagen viral del Mundial 2026

Laura Pausini tomó por sorpresa a todos durante la final del Mundial 2026 en el MetLife Stadium de Nueva York al convertirse en el centro de uno de los momentos más comentados de la jornada, no solo por su actuación musical sino por una fotografía que rápidamente se volvió viral en redes sociales.
La presencia de la reconocida cantante italiana estaba prevista para el espectáculo previo al enfrentamiento entre España y Argentina, sin embargo, fue una imagen inesperada la que terminó generando revuelo digital.
En la fotografía, Laura Pausini posó junto a Shakira y los integrantes del grupo surcoreano BTS, lo que generó reacciones de asombro por juntar a íconos de la música latina, el pop coreano y la escena italiana en una sola toma.
Usuarios de distintas plataformas inundaron las redes con comentarios sobre la inédita reunión. Muchos coincidieron en calificar la escena como "surrealista", y la foto fue considerada por fanáticos como una de las más impactantes del evento deportivo.
- "¿Podemos hablar de lo surrealista que es esta foto? Juntaron a Shakira con BTS y Laura Pausini de la nada".
- "Ni en mis sueños más locos pensé ver a BTS, Shakira y Laura Pausini posando juntos".
- "#LauraPausini y #Shakira en la foto más tierna con #BTS en el medio tiempo de la final de la Copa del Mundo..."
El entusiasmo por la fotografía demostró que el interés por el show musical del Mundial estuvo a la altura de la expectación que generó el partido en sí, con miles de interacciones que hicieron de este instante uno de los más compartidos del día.
Celebración de estrellas de diversas generaciones
La gran final del Mundial 2026 no solo reunió a España y Argentina en la lucha por el título, sino que también regaló uno de los momentos más emotivos del torneo con la ceremonia de clausura celebrada en el MetLife Stadium.
Instantes antes del pitazo inicial, Nicole Scherzinger, Robbie Williams y Laura Pausini se apoderaron del centro del campo para interpretar "Desire", una canción que marcó el cierre de una Copa del Mundo que durante más de un mes cautivó a millones de aficionados alrededor del planeta.
Laura Pausini formó parte de una de las ceremonias de clausura más ambiciosas en la historia de los Mundiales, en la que también participaron artistas de peso internacional como Shakira, BTS, Justin Bieber, Madonna y Coldplay.
Uno de los instantes más especiales llegó con la participación del actor Tom Cruise, quien apareció sobre el terreno de juego para ofrecer un emotivo mensaje antes de la final.
El estadounidense recordó el largo recorrido que vivió el torneo, las historias que dejó cada selección y las emociones que despertó el fútbol a lo largo de la competencia.