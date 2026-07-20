 Piqué reacciona en la final del Mundial al escuchar a Shakira
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VIDEO. Así la reacción de Piqué en la final del Mundial mientras escuchaba a Shakira

¿Incómodo? Mientras su hijo Sasha cantaba a todo pulmón la canción de su mamá, “Dai Dai”, el exfutbolista acaparó la atención cuando presenciaba el show de medio tiempo de su ex.

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Piqué Shakira, Instagram
Piqué Shakira / FOTO: Instagram
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Gerard Piqué fue uno de los protagonistas inesperados durante la final del Mundial 2026, ya que las cámaras captaron su reacción en el estadio MetLife justo cuando Shakira ofrecía el show de medio tiempo.

El exfutbolista asistió al evento acompañado por sus hijo Sasha y Milán, en una jornada que destacó no solo por lo deportivo, sino por el ambiente y las historias personales que se vivieron en las gradas.

El ambiente cambió radicalmente cuando la cámara enfocó a Gerard Piqué y Sasha, quienes seguían atentamente la presentación musical.

Lo que especialmente llamó la atención fue que el menor, fruto de la relación entre la artista colombiana y el exdefensa español, cantó emocionado "Dai Dai", el tema oficial del Mundial interpretado por su madre y Burna Boy.

La reacción de los usuarios en redes no se hizo esperar: muchos comentaron lo significativo que resultó ver al hijo de Shakira disfrutar públicamente la música de su madre, mientras otros hicieron memoria de la historia amorosa entre Shakira y Piqué, que comenzó justamente en otro Mundial, en Sudáfrica 2010, cuando "Waka Waka (This Time for Africa)" se convirtió en un himno global.

Piqué asistió a la final para apoyar a la selección española, reviviendo los recuerdos del histórico campeonato conquistado en 2010.

Aunque el exjugador no ofreció declaraciones públicas sobre la actuación de Shakira, las imágenes del momento rápidamente se volvieron virales, especialmente por la naturalidad con que Sasha se integró al ambiente festivo del estadio.

La presentación histórica 

Shakira fue parte central del espectáculo de medio tiempo, compartiendo escenario con figuras internacionales como Coldplay, Madonna, Justin Bieber y BTS. 

Su show reafirmó su presencia como una de las artistas más influyentes de la música latina y global, atrayendo la atención mediática incluso antes de iniciar, gracias a la viralización del momento de Sasha y Piqué en las gradas.

El espectáculo destacó por su despliegue escénico y la participación de grandes figuras de la música, consolidando el evento como uno de los shows más recordados de los mundiales recientes.

La separación entre Shakira y Piqué ha estado en el ojo público desde hace años, y este encuentro en el contexto del Mundial revivió recuerdos sobre los inicios de su relación, que se remonta a la Copa del Mundo de Sudáfrica 2010. En redes sociales, usuarios resaltaron la madurez del momento y la alegría de Sasha, mostrando cómo las nuevas generaciones viven estos eventos familiares en medio de la exposición mediática.

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