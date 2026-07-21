Nadia Ferreira da a luz: su hijo presenta a la bebé Myla

Marc Anthony y Nadia Ferreira viven uno de los momentos más felices de su historia de amor. Este 21 de julio, la pareja confirmó el nacimiento de su segunda hija, Myla, una noticia que rápidamente se convirtió en tendencia en redes sociales gracias a las tiernas fotografías con las que presentaron a la nueva integrante de la familia.
A través de una publicación conjunta en Instagram, el cantante puertorriqueño y la modelo paraguaya compartieron su emoción con un mensaje lleno de cariño. "Qué gran bendición poder compartir con ustedes la llegada de nuestra preciosa Myla. No se imaginan la felicidad que tenemos en casa, estamos en las nubes", escribieron junto a una serie de imágenes que conquistaron a sus seguidores.
Uno de los detalles que más llamó la atención fue la participación de Marco, el primogénito de la pareja, quien apareció sosteniendo con ternura a su hermana menor en una de las fotografías. La escena provocó miles de comentarios de admiración y felicitaciones por parte de fanáticos y celebridades, quienes no tardaron en llenar la publicación de mensajes de buenos deseos.
El nacimiento de Myla llega después de que la pareja anunciara su segundo embarazo el pasado mes de enero, coincidiendo con su tercer aniversario de bodas. Semanas más tarde revelaron que esperaban una niña, noticia que celebraron con una emotiva sesión fotográfica en familia y que generó gran expectativa entre sus seguidores.
Más Marc Anthony y Nadia Ferreira
Marc Anthony y Nadia Ferreira contrajeron matrimonio el 28 de enero de 2023 en una lujosa ceremonia celebrada en Miami. Desde entonces, ambos han compartido algunos de los momentos más importantes de su vida familiar, aunque siempre procurando mantener cierta privacidad en torno a sus hijos.
Con la llegada de Myla, Marc Anthony se convierte en padre por octava ocasión, mientras que para Nadia Ferreira representa su segundo hijo junto al intérprete de éxitos como Vivir mi vida y Valió la pena.