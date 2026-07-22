Últimos Momentos del Hijo de Aylín Mujica: Revelaciones Impactantes

La repentina muerte de Mauro Menéndez, el hijo mayor de Aylín Mujica, conmocionó a muchos después de que se dieran a conocer detalles inéditos sobre las causas de su fallecimiento, ocurrido el 17 de julio de 2026.
Mauro Menéndez, de 30 años, era un reconocido DJ y productor musical. A través de las redes ,Aylín Mujica compartió mensajes de despedida, mientras que su exesposo, Osamu Menéndez, confirmó públicamente la pérdida.
El papá de Aylín Mujica, Francisco Mujica, proporcionó una versión más precisa sobre los últimos días del joven. Según sus declaraciones, cuando su nieto llegó de Los Ángeles, traía consigo un catarro que terminó por complicarse gravemente.
El cuadro respiratorio evolucionó a una neumonía sin que Mauro lo supiera, afectando su salud considerablemente en los cinco días previos a su viaje a Barbados.
A pesar de sentirse débil, Mauro convenció a su abuela de que estaba en condiciones para viajar. Al arribar a la isla caribeña, su malestar lo llevó directamente al hospital, donde los médicos finalmente le diagnosticaron neumonía.
Durante su estancia hospitalaria, la situación se agravó inesperadamente. Mauro Menéndez sufrió dos infartos a raíz de las complicaciones respiratorias y el estado deteriorado de su organismo.
Los médicos intentaron reanimarlo varias veces pero su cuerpo no resistió y finalmente falleció. De esta manera, la versión inicial sobre un ataque cardiaco aislado se amplió a un encadenamiento de factores médicos, donde la neumonía tuvo un papel central.
Solicitan apoyo
Mauro Menéndez falleció lejos de casa. Debido a ello, ahora su familia debe realizar los trámites de repatriación para trasladar su cuerpo y poder darle el último adiós.
Con la intención de aliviar parte de esa carga económica y apoyar tanto a Aylín Mujica como a Osamu Menéndez, Rick Silver, DJ y amigo cercano de Maahez (nombre artístico de Mauro) creó una campaña de recaudación de fondos en GoFundMe con la meta de reunir 22 mil 200 dólares para cubrir los gastos funerarios.
Junto al enlace de la colecta, Rick Silver dedicó un emotivo mensaje en memoria de su amigo, invitando a quienes lo conocieron a apoyar a su familia en el proceso para despedir a Mauro.
"Maahez significó mucho para muchos de nosotros. Si lo conociste, sabes el tipo de corazón que tenía. Le pedimos a nuestra comunidad que se una y ayude a apoyar a su familia durante este momento increíblemente difícil. Cada donación, sin importar la cantidad, va directamente a su familia. Si no puedes donar, compartir esto significa lo mismo. Gracias por todo el amor que han mostrado. Te extrañamos, hermano."Rick Silver sobre Maahez
Hasta el momento, se han recaudado 25 mil 777 dólares, superando la meta inicial.