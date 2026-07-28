Fan Rechaza a Usher en Concierto y Se Vuelve Viral

Durante un reciente concierto de Usher en Nashville, parte de su gira The R&B Tour junto a Chris Brown, el cantante detuvo uno de los momentos habituales de su show al notar la incomodidad de una fan invitada al escenario.
En medio de la presentación, Usher eligió a una asistente del público para subir al escenario y dedicarle una canción de manera cercana, una dinámica frecuente en sus espectáculos.
Sin embargo, la situación cambió cuando el cantante notó que la joven mostraba signos de incomodidad: ella retrocedió cuando él intentó interactuar y se mantuvo con postura rígida durante la actuación.
Mientras el cantante se acercaba durante una coreografía, la mujer sonrió, se hizo suavemente hacia atrás y evitó el beso, provocando la risa de Usher antes de que el espectáculo continuara con total normalidad.
Al percibir el malestar, Usher interrumpió la dinámica y, dirigiéndose al público, preguntó: "No creo que ella quiera estar en el escenario, ¿verdad?".
Inmediatamente después, señaló a su equipo de producción para que la fan bajara del escenario y continuó con el concierto. Durante ese momento, algunos asistentes respondieron con abucheos ante el cambio inesperado.
El video se volvió viral en redes sociales. Muchos destacaron la seguridad de la fan, mientras que otros elogiaron la reacción de Usher por tomarse el momento con humor y seguir adelante sin inconvenientes.
La joven responde
Horas después del concierto, la mujer, identificada en redes sociales como Gabrielle Cheyenne, respondió a los comentarios que surgieron en internet sobre su participación.
A través de varias publicaciones, explicó que aceptó subir al escenario cuando fue seleccionada entre el público, pero aseguró que desconocía por completo en qué consistiría la dinámica.
"¡No te dicen por qué vas a subir ahí! ¿Queríais que subiera ahí y me lo follara ahora mismo?", escribió, expresando su sorpresa ante las expectativas.
Cheyenne también relató que había asistido al concierto con su madre y que ambas contaban con boletos en una zona cercana al escenario, siendo reubicadas al área VIP antes del inicio del espectáculo.
También mencionó que pocos rechazarían una invitación de ese tipo ante miles de personas y, un día después, publicó fotos en redes con el mensaje "Sin preocuparme". También usó Instagram Stories para defenderse de críticas recibidas por su actitud en el escenario:
"¡No van a meterse en internet insultándome y faltándome al respeto y esperar que me quede tranquila! No crean que van a acosarme por una experiencia que ustedes no vivieron", expresó en respuesta a los mensajes ofensivos.