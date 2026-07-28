Elize Sombras de una Mujer: Historia y Fenómeno Netflix

Netflix vuelve a apostar por las historias basadas en hechos reales con Elize: Sombras de una mujer, una película brasileña que revive uno de los crímenes más mediáticos de América Latina.
La producción está inspirada en la historia de Elize Matsunaga, una mujer que en 2012 asesinó y descuartizó a su esposo, Marcos Kitano Matsunaga, heredero del imperio alimentario Yoki, en un caso que conmocionó a Brasil y acaparó titulares en todo el mundo.
La cinta, protagonizada por Lorena Comparato, reconstruye la vida de la protagonista, desde su infancia marcada por la violencia hasta el crimen que cambió para siempre su destino, explorando los acontecimientos que llevaron a uno de los procesos judiciales más seguidos del país sudamericano.
Una infancia marcada por el abandono
Antes de convertirse en protagonista de uno de los casos criminales más famosos de Brasil, Elize Araújo Kitano Matsunaga vivió una infancia difícil.
Nació en Chopinzinho, en el estado de Paraná, y diversos libros y reportajes sobre el caso señalan que sufrió abandono familiar y abusos durante su niñez, experiencias que marcaron profundamente su vida.
Ya en la adultez se trasladó a ciudades más grandes, donde trabajó como acompañante de lujo bajo el nombre de "Kelly" para financiar sus estudios y mantenerse económicamente.
Fue precisamente durante esa etapa cuando conoció a Marcos Kitano Matsunaga.
El matrimonio con el heredero de Yoki
Marcos Matsunaga pertenecía a una de las familias empresariales más reconocidas de Brasil como heredero del grupo alimentario Yoki.
Tras conocerse, ambos iniciaron una relación sentimental que terminó en matrimonio y posteriormente tuvieron una hija.
Sin embargo, con el paso del tiempo la relación comenzó a deteriorarse debido a constantes conflictos, diferencias personales y presuntas infidelidades por parte de Marcos, situación que sería determinante en el desenlace del caso.
El crimen que estremeció a Brasil
Los hechos ocurrieron entre el 19 y el 20 de mayo de 2012 en el apartamento que la pareja compartía en São Paulo.
Según la investigación judicial, Elize enfrentó a su esposo después de descubrir una nueva infidelidad mediante un investigador privado.
Durante la discusión le disparó en la cabeza y posteriormente desmembró el cuerpo para ocultarlo en varias maletas, las cuales abandonó en una zona boscosa de Cotia, en las afueras de São Paulo.
El hallazgo de los restos humanos y la posterior confesión de Elize convirtieron el denominado "Caso Yoki" en uno de los procesos criminales más mediáticos de la historia reciente de Brasil.
La condena de Elize Matsunaga
Después de permanecer varios años en prisión preventiva, Elize fue juzgada en diciembre de 2016.
El Tribunal del Jurado de São Paulo la declaró culpable de homicidio calificado, ocultación y destrucción de cadáver.
Inicialmente recibió una condena de 19 años, 11 meses y un día de prisión. No obstante, en 2019 el Superior Tribunal de Justicia redujo la pena a 16 años y tres meses tras revisar algunos aspectos jurídicos del proceso.
En mayo de 2022, la Justicia brasileña le concedió el beneficio de libertad condicional para cumplir el resto de la pena fuera de prisión, bajo estrictas condiciones.
Desde entonces reside en la ciudad de Franca, en el estado de São Paulo. Diversos medios brasileños informaron que inicialmente trabajó como conductora de aplicaciones de transporte y posteriormente comenzó a desempeñarse como costurera, manteniéndose alejada de la atención mediática.
Uno de los aspectos más sensibles del caso es que su hija quedó bajo la custodia de los abuelos paternos desde 2012 por decisión judicial y continúa sin convivir con ella.
Una historia que ya había llegado a Netflix
Aunque la nueva película ha despertado gran interés, no es la primera producción de Netflix sobre este caso.
En 2021 la plataforma estrenó la serie documental Elize Matsunaga: Érase una vez un crimen, integrada por cuatro episodios en los que la propia Elize concedió su primera entrevista desde prisión.
La producción analiza las pruebas del caso, el juicio, las investigaciones policiales y las declaraciones de familiares, abogados y periodistas que siguieron de cerca el proceso.
La diferencia es que Elize: Sombras de una mujer apuesta por una dramatización de los hechos, recreando la vida de la protagonista con un enfoque cinematográfico.
El elenco de la película
La producción está encabezada por la actriz Lorena Comparato, quien interpreta a Elize Matsunaga, mientras que Henrique Kimura da vida a Marcos Kitano Matsunaga.
El reparto también incluye a Miwa Yanagizawa, Edson Kameda, Júlia Shimura, Arthur Toyoshima, Érica Montanheiro y Marat Descartes, entre otros actores brasileños.
Más de una década después del crimen, el caso de Elize Matsunaga continúa despertando interés por las múltiples interrogantes que rodean la historia.
Mientras algunos consideran que la película permite comprender el contexto que vivió la protagonista antes del asesinato, otros recuerdan que el centro del caso sigue siendo la muerte de Marcos Matsunaga y las consecuencias que el crimen dejó para ambas familias.