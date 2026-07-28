Impactante audio final de Mauro a Aylín Mujica: detalles

A una semana de la trágica partida de Mauro Menéndez, hijo de la reconocida actriz y conductora Aylín Mujica, un desgarrador audio ha salido a la luz, revelando las últimas palabras que el joven le envió a su madre.
En el mensaje de voz, Mauro expresaba sentirse recuperado y sin dolor, una declaración que contrasta drásticamente con el inesperado desenlace fatal que conmociona al mundo del espectáculo.
La propia Aylín Mujica compartió en exclusiva con el programa "La Mesa Caliente" el conmovedor audio, donde su primogénito le brindaba una actualización sobre su estado de salud.
Mauro había sido diagnosticado con neumonía en Barbados, y en el mensaje, intentaba tranquilizar a su madre, asegurándole que el tratamiento estaba surtiendo efecto y que se sentía mucho mejor.
En el audio, el productor musical y DJ detalló su mejoría tras iniciar el tratamiento médico.
"Vieron los rayos X y sí, dicen que tengo, o bueno, tenía neumonía, pero ya me tomé los antibióticos, el jarabe y todo lo que me dieron, y ya no tengo tos, ya no me siento mal, ya me siento bien, ya me siento normal, ya no me duele nada, ya estoy bien", expresó Mauro con una aparente tranquilidad que hoy resuena con una profunda tristeza.
Tras una serie de estudios, los médicos confirmaron un diagnóstico de neumonía "muy fuerte", lo que llevó a la prescripción de antibióticos y otros medicamentos.
Lo grave de su salud
Aylín Mujica relató la cronología de los hechos en una entrevista previa con Verónica Bastos, describiendo el viaje de su hijo y los momentos previos a su fallecimiento.
Según su testimonio, a pesar de la aparente mejoría que Mauro reportaba en el audio, su condición de salud se agravó de forma inesperada y precipitada horas después. Esta drástica descompensación lo llevó a ser hospitalizado de emergencia en Barbados.
En el centro médico, los esfuerzos por salvar su vida fueron intensos. Los médicos intentaron reanimarlo en al menos cinco ocasiones, luchando contra las complicaciones que surgieron.
Aylín Mujica, desde la distancia, vivía momentos de angustia e incertidumbre, aferrándose a la esperanza de que su hijo superara la crisis.
La cubana reveló que su hijo sufrió tres convulsiones, dos infartos y otras complicaciones que deterioraron rápidamente su estado.
"Lo revivieron aproximadamente cinco veces. La sexta me llamaron y la doctora me dijo: 'Tenemos que tomar una decisión'", recordó la actriz, reviviendo el doloroso momento.
En un acto de desesperación y amor incondicional, Aylín Mujica pidió a los médicos que acercaran el teléfono al oído de Mauro para poder hablar con él por última vez. Con la voz quebrada y el corazón destrozado, le suplicó: "No te vayas, Mauro, no te vayas".