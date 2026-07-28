 Spider-Man: Un Nuevo Día Brilla en Rotten Tomatoes Crítica
Farándula

Spider-Man: un nuevo día triunfa en Rotten Tomatoes: esto dice la crítica sobre la nueva película

La nueva aventura de Spider-Man protagonizada por Tom Holland ya recibió sus primeras calificaciones.

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Spider Man / FOTO: Spider Man
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A pocos días de su esperado estreno en cines, Spider-Man: Un Nuevo Día (Spider-Man: Brand New Day) ya comenzó a generar una ola de entusiasmo entre los críticos especializados.  La cuarta entrega protagonizada por Tom Holland debutó con una calificación superior al 90% en Rotten Tomatoes, consolidándose como una de las películas mejor recibidas de la franquicia en sus primeras reseñas.

Las primeras opiniones destacan que la cinta dirigida por Destin Daniel Cretton logra combinar la espectacularidad propia del universo de los superhéroes con una historia mucho más madura y emocional.  Para muchos críticos, esta entrega representa la evolución definitiva del Peter Parker interpretado por Holland, quien enfrenta una nueva etapa de su vida tras los acontecimientos de Spider-Man: No Way Home.

Uno de los aspectos más elogiados ha sido precisamente la actuación del actor Tom Holland.  Diversos medios consideran que ofrece la mejor interpretación de su carrera como el popular superhéroe, mostrando a un personaje más vulnerable, solitario y decidido, sin perder el carisma que lo ha convertido en uno de los favoritos.

La crítica también ha resaltado el trabajo del elenco secundario. La participación de Sadie Sink ha despertado gran expectativa, ya que su personaje aporta un componente emocional y misterioso que ha sido ampliamente aplaudido.

Más de Spider-Man: Un Nuevo Día

Asimismo, las apariciones de Jon Bernthal como The Punisher y Mark Ruffalo como Hulk enriquecen la historia con nuevas dinámicas y escenas llenas de acción. Otro de los puntos fuertes señalados es el cambio de tono respecto a las películas anteriores.

En lugar de centrarse únicamente en el espectáculo visual, Spider-Man: Un Nuevo Día apuesta por una narrativa más íntima, explorando las consecuencias de las decisiones de Peter Parker y el peso de su identidad como héroe.

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Esta evolución ha sido recibida con entusiasmo por quienes consideran que la franquicia necesitaba dar un paso hacia historias más profundas. Aunque algunas reseñas mencionan que la duración de la película puede sentirse extensa y que ciertos elementos de la trama podrían dividir opiniones, el consenso general es ampliamente positivo.

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