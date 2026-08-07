Luis Miguel sorprende con su nueva imagen en comercial

Luis Miguel volvió a colocarse bajo los reflectores, pero esta vez no fue por el anuncio de una nueva canción o una gira. El llamado "Sol de México" reapareció como protagonista de una campaña publicitaria que inevitablemente hizo recordar uno de los momentos más emblemáticos de sus primeros años de fama.
El cantante participa en la nueva campaña de Coca-Cola por los 100 años de la compañía en México, un proyecto que recupera la histórica relación que el intérprete mantuvo con la marca desde principios de los años noventa.
La aparición también generó especial atención debido al bajo perfil público que Luis Miguel ha mantenido después de finalizar su extensa gira 2023-2024. En los últimos meses han circulado versiones no confirmadas sobre su estado de salud, por lo que verlo sonriente y activo en una nueva producción rápidamente provocó reacciones entre sus seguidores.
Un viaje de 35 años al pasado
Para comprender la nostalgia que provocó la campaña hay que regresar hasta 1991, cuando Luis Miguel se encontraba en uno de los momentos decisivos de su carrera.
Por aquellos años protagonizó una recordada campaña de Coca-Cola en la que incluso adaptó uno de sus éxitos musicales para promocionar la bebida. Con su característica imagen juvenil, lentes oscuros y una enorme popularidad entre el público latinoamericano, el cantante se convirtió en uno de los rostros de la publicidad de aquella época.
Treinta y cinco años después, aquella historia vuelve a cobrar vida. Ahora Luis Miguel aparece con una imagen mucho más madura y elegante, pero conservando varios de los elementos que durante décadas han caracterizado su personalidad pública.
Así luce Luis Miguel actualmente
En el nuevo comercial, el cantante aparece sonriente y vestido elegantemente mientras sostiene la tradicional botella de vidrio de Coca-Cola.
Las imágenes están acompañadas por escenas relacionadas con las tradiciones y celebraciones mexicanas, mientras suena "El Viajero", reforzando el componente de identidad nacional que busca transmitir la campaña.
Su aparición no pasó inadvertida en las redes sociales. Además de quienes celebraron el regreso del artista a la publicidad, algunos usuarios incluso cuestionaron si determinadas imágenes habían sido generadas o modificadas mediante inteligencia artificial. Hasta ahora, esas afirmaciones corresponden a especulaciones de usuarios en redes y no a información confirmada sobre la producción del anuncio.
Una celebración muy especial
La nueva campaña forma parte de la conmemoración de los 100 años de Coca-Cola en México y se presenta bajo el concepto "Nuestra fórmula es estar siempre juntos".
La propuesta busca conectar momentos cotidianos, reuniones familiares, celebraciones y tradiciones con distintas generaciones de mexicanos. La elección de Luis Miguel adquiere entonces un significado especial debido a su larga relación tanto con México como con la propia marca.
El artista también recordó la historia que comparte con la compañía y destacó que la colaboración representa para él décadas de música, recuerdos y momentos ligados a México.
Luis Miguel y su historia con la publicidad
Aunque aquella campaña de Coca-Cola permanece entre las más recordadas, Luis Miguel ha protagonizado a lo largo de su carrera diferentes anuncios publicitarios.
Su imagen ha estado vinculada a marcas de alimentos, bebidas, productos de lujo e incluso campañas turísticas. Entre ellas aparecen recordadas colaboraciones con Sabritas, Ferrero Rocher y campañas para promocionar Guerrero y Acapulco.
Su presencia publicitaria siempre ha estado estrechamente relacionada con la imagen de elegancia, exclusividad y éxito que ha construido durante décadas.
Una aparición después de una gira histórica
El regreso publicitario ocurre después de una etapa especialmente exitosa para Luis Miguel.
Su Tour 2023-2024 significó su regreso masivo a los escenarios y lo llevó por diferentes países. Solo en la Arena Ciudad de México realizó 18 presentaciones, una cifra que reforzó el enorme poder de convocatoria que conserva después de más de cuatro décadas de carrera.
Desde entonces, sus apariciones públicas han sido considerablemente más escasas, razón por la que cada fotografía o video nuevo del cantante suele provocar conversación entre sus seguidores.
Esta vez, Luis Miguel decidió regresar frente a las cámaras para reencontrarse con una historia que comenzó hace 35 años. Y aunque su imagen ha cambiado con el paso del tiempo, el nuevo comercial demuestra que el "Sol de México" continúa despertando la misma curiosidad que cuando protagonizó aquella publicidad que hoy forma parte de la nostalgia de toda una generación.