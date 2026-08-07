 Yaritza Ortiz: Influencer embestida por moto mientras graba
Farándula

VIDEO. La influencer Yaritza Ortiz fue embestida por una moto mientras grababa contenido

El accidente se produjo cuando la joven descendió de la acera y avanzó hacia la calzada sin notar que la moto circulaba por la vía. El impacto lanzó al suelo a ambas personas, ocasionándoles lesiones, principalmente en el rostro.

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Yaritza Ortiz, Instagram
Yaritza Ortiz / FOTO: Instagram
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La creadora de contenido dominicana Yaritza Ortiz sufrió heridas tras ser atropellada por una motocicleta mientras grababa un video en el malecón de San Pedro de Macorís.

El incidente quedó captado en imágenes y detonó un animado debate en redes sobre la responsabilidad tanto de peatones como de conductores en la vía pública.

El accidente se produjo cuando Yaritza Ortiz, también locutora, descendió de la acera y avanzó hacia la calzada sin notar la cercanía de una motocicleta que circulaba por la vía. El impacto lanzó al suelo a ambas personas, ocasionándoles lesiones, principalmente en el rostro.

Luego del accidente, Yaritza Ortiz agradeció en sus redes sociales haber sobrevivido y reflexionó sobre la importancia de transitar con prudencia.

Además, utilizó sus plataformas digitales para compartir un mensaje de agradecimiento por haber sobrevivido y para reflexionar sobre la vital importancia de la prudencia al transitar por las vías públicas.

"Gracias a Dios hoy puedo escribir estas palabras, pero muchas personas no tienen esa oportunidad", expresó la influencer, haciendo un llamado a la conciencia.

En su declaración, Yarita Ortiz también afirmó que el motociclista se desplazaba a una velocidad considerable al momento de la colisión, una versión que se suma a las múltiples interpretaciones que han surgido a raíz de la difusión del video.

Ambos involucrados sufrieron heridas y exponen sus versiones

Como consecuencia directa del impacto, tanto Yarita Ortiz como el conductor de la motocicleta padecieron heridas, concentradas principalmente en el rostro.

Posteriormente, cada uno de los implicados ha compartido su propia versión de los hechos a través de las redes sociales, alimentando el ya acalorado debate.

Las imágenes del accidente han sido ampliamente replicadas, provocando una polarización de opiniones: algunos usuarios responsabilizan al motociclista por la velocidad a la que transitaba, mientras que otros argumentan que la peatona actuó de manera imprudente al ingresar a la calzada sin verificar previamente si podía hacerlo de forma segura.

Días después del incidente, la familia del hombre que conducía la motocicleta, identificado como Enyer, hizo un llamado a la solidaridad para poder costear sus gastos médicos.

"Muchos de ustedes nos han pedido que ayudemos a Enyer. Por eso, hemos iniciado una recaudación con una meta de RD$350,000 para cubrir parte de los gastos de su atención médica", se informó en un video difundido a través de la plataforma Jompeame.

Esta iniciativa busca aliviar la carga económica que el accidente ha impuesto sobre el motorista y su entorno.

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