 Wendolee, exparticipante de la academia, atropellada frente a hijos

Calendario por grupos

Mexico MEX
11/06 13:00 HS
South Africa SAO
Finalizado
South Korea SKO
11/06 20:00 HS
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Czech Republic CRZ
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South Africa SAO
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Mexico MEX
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Qatar QAT
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Brazil BRA
13/06 16:00 HS
Morocco MOR
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13/06 19:00 HS
Scotland SCO
Finalizado
Scotland SCO
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Morocco MOR
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Haiti HAI
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Morocco MOR
24/06 16:00 HS
Haiti HAI
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Scotland SCO
24/06 16:00 HS
Brazil BRA
Finalizado
USA USA
12/06 19:00 HS
Paraguay PAR
Finalizado
Australia AUS
13/06 22:00 HS
Turkey TUR
Finalizado
USA USA
19/06 13:00 HS
Australia AUS
Finalizado
Turkey TUR
19/06 21:00 HS
Paraguay PAR
Finalizado
Paraguay PAR
25/06 20:00 HS
Australia AUS
Finalizado
Turkey TUR
25/06 20:00 HS
USA USA
Finalizado
Germany GER
14/06 11:00 HS
Curacao CUR
Finalizado
Ivory Coast ICV
14/06 17:00 HS
Ecuador ECU
Finalizado
Germany GER
20/06 14:00 HS
Ivory Coast ICV
Finalizado
Ecuador ECU
20/06 18:00 HS
Curacao CUR
Finalizado
Curacao CUR
25/06 14:00 HS
Ivory Coast ICV
Finalizado
Ecuador ECU
25/06 14:00 HS
Germany GER
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Netherlands NET
14/06 14:00 HS
Japan JAP
Finalizado
Sweden SWE
14/06 20:00 HS
Tunisia TUN
Finalizado
Netherlands NET
20/06 11:00 HS
Sweden SWE
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Tunisia TUN
20/06 22:00 HS
Japan JAP
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Tunisia TUN
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Netherlands NET
Finalizado
Japan JAP
25/06 17:00 HS
Sweden SWE
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Belgium BEL
15/06 13:00 HS
Egypt EGY
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15/06 19:00 HS
New Zealand NZE
Finalizado
Belgium BEL
21/06 13:00 HS
Iran IRA
Finalizado
New Zealand NZE
21/06 19:00 HS
Egypt EGY
Finalizado
Egypt EGY
26/06 21:00 HS
Iran IRA
New Zealand NZE
26/06 21:00 HS
Belgium BEL
Spain SPA
15/06 10:00 HS
Cape Verde CVA
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Saudi Arabia SAA
15/06 16:00 HS
Uruguay URU
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Spain SPA
21/06 10:00 HS
Saudi Arabia SAA
Finalizado
Uruguay URU
21/06 16:00 HS
Cape Verde CVA
Finalizado
Cape Verde CVA
26/06 18:00 HS
Saudi Arabia SAA
Uruguay URU
26/06 18:00 HS
Spain SPA
France FRA
16/06 13:00 HS
Senegal SEN
Finalizado
Iraq IRA
16/06 16:00 HS
Norway NOR
Finalizado
France FRA
22/06 15:00 HS
Iraq IRA
Finalizado
Norway NOR
22/06 18:00 HS
Senegal SEN
Finalizado
Norway NOR
26/06 13:00 HS
France FRA
26
Senegal SEN
26/06 13:00 HS
Iraq IRA
25
Argentina ARG
16/06 19:00 HS
Algeria ALG
Finalizado
Austria AUS
16/06 22:00 HS
Jordan JOR
Finalizado
Argentina ARG
22/06 11:00 HS
Austria AUS
Finalizado
Jordan JOR
22/06 21:00 HS
Algeria ALG
Finalizado
Algeria ALG
27/06 20:00 HS
Austria AUS
Jordan JOR
27/06 20:00 HS
Argentina ARG
Portugal POR
17/06 11:00 HS
D.R. Congo DCR
Finalizado
Uzbekistan UZB
17/06 20:00 HS
Colombia COL
Finalizado
Portugal POR
23/06 11:00 HS
Uzbekistan UZB
Finalizado
Colombia COL
23/06 20:00 HS
D.R. Congo DCR
Finalizado
Colombia COL
27/06 17:30 HS
Portugal POR
D.R. Congo DCR
27/06 17:30 HS
Uzbekistan UZB
England ENG
17/06 14:00 HS
Croatia CRO
Finalizado
Ghana GHA
17/06 17:00 HS
Panama PAN
Finalizado
England ENG
23/06 14:00 HS
Ghana GHA
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Panama PAN
23/06 17:00 HS
Croatia CRO
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Croatia CRO
27/06 15:00 HS
Ghana GHA
Panama PAN
27/06 15:00 HS
England ENG
Farándula

Wendolee, exparticipante de La Academia, fue atropellada frente a sus hijos

Wendolee Ayala, exconcursante de un famoso reality, sufrió un accidente al proteger a su hija de un automóvil en reversa, impactando su salud.

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Wendolee, Instagram
Wendolee / FOTO: Instagram
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Wendolee, reconocida exintegrante de "La Academia", generó preocupación entre sus seguidores al compartir un video donde relató que fue víctima de un atropello mientras se encontraba junto a sus hijos en el estacionamiento de un supermercado. 

La cantante detalló que, para proteger a su hija pequeña, terminó recibiendo todo el impacto del auto que conducía una mujer de la tercera edad.

El accidente ocurrió cuando Wendolee caminaba tomada de la mano de su hija y notó que un automóvil daba marcha atrás sin percatarse de su presencia. 

La exacadémica no dudó en anteponer el carrito de compras para cubrir a su hija, acción que provocó que ella absorbiera el golpe directo en el cuerpo.

"Me tronó la columna", expresó la cantante, describiendo la intensidad del impacto que vivió frente a sus hijos y su madre, quienes la acompañaban en ese momento.

Secuelas y estado actual de salud

En entrevista para el programa "De primera mano", Wendolee explicó que el golpe fue tan fuerte que provocó alarma tanto entre los testigos como entre sus propios familiares. 

La artista indicó que ha presentado dolor considerable durante los días posteriores al incidente, sin embargo, aseguró que se encuentra recibiendo atención médica y su salud está fuera de peligro.

De acuerdo con su relato, la conductora del vehículo, una mujer mayor, se mostró visiblemente nerviosa y afectada por el accidente. Wendolee confesó que sintió empatía por ella al ver que le temblaban las manos y no lograba controlar la situación tras el fuerte golpe.

Wendolee Ayala se hizo conocida en 2002 como parte de la primera generación del programa "La Academia", donde alcanzó la posición número 12. 

A pesar de su breve paso por la competencia, se mantiene en la memoria del público como una de las concursantes más queridas, consolidando su presencia en el medio artístico con diversas participaciones en televisión.

  • Formó parte de "Con sello de mujer",
  • participó en "Desafío de estrellas",
  • actuó en episodios de "Lo que callamos las mujeres",
  • apareció en "Detrás de los famosos",
  • y recientemente compitió en "Soy famoso, ¡Sácame de aquí!"

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