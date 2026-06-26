Wendolee, exparticipante de la academia, atropellada frente a hijos

Wendolee, reconocida exintegrante de "La Academia", generó preocupación entre sus seguidores al compartir un video donde relató que fue víctima de un atropello mientras se encontraba junto a sus hijos en el estacionamiento de un supermercado.
La cantante detalló que, para proteger a su hija pequeña, terminó recibiendo todo el impacto del auto que conducía una mujer de la tercera edad.
El accidente ocurrió cuando Wendolee caminaba tomada de la mano de su hija y notó que un automóvil daba marcha atrás sin percatarse de su presencia.
La exacadémica no dudó en anteponer el carrito de compras para cubrir a su hija, acción que provocó que ella absorbiera el golpe directo en el cuerpo.
"Me tronó la columna", expresó la cantante, describiendo la intensidad del impacto que vivió frente a sus hijos y su madre, quienes la acompañaban en ese momento.
Secuelas y estado actual de salud
En entrevista para el programa "De primera mano", Wendolee explicó que el golpe fue tan fuerte que provocó alarma tanto entre los testigos como entre sus propios familiares.
La artista indicó que ha presentado dolor considerable durante los días posteriores al incidente, sin embargo, aseguró que se encuentra recibiendo atención médica y su salud está fuera de peligro.
De acuerdo con su relato, la conductora del vehículo, una mujer mayor, se mostró visiblemente nerviosa y afectada por el accidente. Wendolee confesó que sintió empatía por ella al ver que le temblaban las manos y no lograba controlar la situación tras el fuerte golpe.
Wendolee Ayala se hizo conocida en 2002 como parte de la primera generación del programa "La Academia", donde alcanzó la posición número 12.
A pesar de su breve paso por la competencia, se mantiene en la memoria del público como una de las concursantes más queridas, consolidando su presencia en el medio artístico con diversas participaciones en televisión.
- Formó parte de "Con sello de mujer",
- participó en "Desafío de estrellas",
- actuó en episodios de "Lo que callamos las mujeres",
- apareció en "Detrás de los famosos",
- y recientemente compitió en "Soy famoso, ¡Sácame de aquí!"