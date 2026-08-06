Fingía ser funcionario de la Superintendencia de Bancos

La Policía Nacional Civil (PNC) reportó la captura de un hombre que se hacía pasar por inspector de la Superintendencia de Bancos (SIB) para estafar a una empresa en San Pedro Sacatepéquez, San Marcos, este jueves 6 de agosto; además, tenía orden de captura por estafa
En el sector El Arbolón, San Pedro Sacatepéquez, San Marcos, agentes de la PNC capturaron a Denis "N", de 47 años, quien era requerido por un juzgado de Quetzaltenango por el delito de estafa propia, según orden de captura emitida el 28 de noviembre de 2023.
Dicho individuo fue denunciado por una empresa dedicada al otorgamiento de microcréditos en ese municipio, luego de que presuntamente se hiciera pasar por inspector de la Superintendencia de Bancos.
El señalado indicaba a los representantes de la entidad que existían supuestas irregularidades y sanciones administrativas, exigiendo la entrega de dinero a cambio de no iniciar acciones en contra.
Tras la denuncia, los agentes realizaron las diligencias correspondientes, logrando identificar al sospechoso y establecer que tenía una orden de captura pendiente por estafa.
Al momento de ser notificado sobre el proceso judicial en su contra, el capturado presentó complicaciones de salud, por lo que fue trasladado bajo custodia policial a un centro asistencial. Posteriormente, será puesto a disposición del juzgado de Quetzaltenango, para solventar su situación legal, informó la Policía.
Por su parte la Superintendencia de Bancos rechazó cualquier intento de engañar a la población mediante el uso indebido del nombre de la institución.
"Se recomienda a la población no dejarse sorprender. Los inspectores y funcionarios de la institución están debidamente identificados y actúan únicamente en el marco de procedimientos oficiales. Ningún funcionario está autorizado para solicitar pagos, depósitos, dádivas o beneficios personales", indicó la SIB en un comunicado.
La SIB agregó que ante cualquier duda, se recomienda no proporcionar información confidencial ni realizar pagos, y además consultar los canales oficiales de la Superintendencia de Bancos.
Asimismo, se exhorta a denunciar ante las autoridades competentes cualquier intento de estafa o utilización indebida del nombre de la institución, agregó.
Con información de Winston Cano, Emisoras Unidas, 89.7*