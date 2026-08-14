Fallece Christy Knowings estrella de All That en Nickelodeon

El mundo de la televisión juvenil está de luto. Christy Knowings, actriz y comediante recordada especialmente por formar parte del elenco de "All That", uno de los programas más emblemáticos de Nickelodeon durante las décadas de 1990 y 2000, murió a los 46 años.
La intérprete falleció el martes 11 de agosto después de permanecer hospitalizada en Los Ángeles. La noticia fue confirmada por su familia y posteriormente por su representante, Al Hill, a medios estadounidenses como The Hollywood Reporter y Variety.
Su muerte generó numerosas reacciones entre quienes trabajaron junto a ella y entre los espectadores que recuerdan aquella época de Nickelodeon, cuando "All That" se convirtió en una plataforma para jóvenes talentos de la comedia.
¿De qué murió Christy Knowings?
De acuerdo con los reportes publicados tras conocerse su fallecimiento, Knowings sufrió un severo ataque de asma el viernes 7 de agosto.
La emergencia habría provocado una falta de oxígeno que ocasionó un grave daño cerebral. La actriz fue trasladada a un hospital del área de Los Ángeles y permaneció conectada a soporte vital.
Tras varios días hospitalizada y ante la gravedad de su condición, fue retirada del soporte vital el martes por la noche, según los reportes citados por Variety.
Su tía, Tyleah Joseph, confirmó posteriormente la triste noticia a través de Facebook y recordó a su sobrina como una talentosa actriz, comediante, hermana gemela e hija.
¿Quién era Christy Knowings?
Christy Knowings nació el 25 de febrero de 1980 y encontró en la actuación y la comedia una manera de desarrollar su talento desde muy joven.
Su nombre quedó especialmente ligado a "All That", producción de sketches que se convirtió en una de las apuestas más reconocidas de Nickelodeon.
Knowings se incorporó como integrante regular durante la cuarta temporada, en 1997, junto con Leon Frierson y Danny Tamborelli. Los tres habían sido descubiertos previamente en el piloto de "And Now This", un proyecto de comedia producido por Rosie O'Donnell.
La llegada de Christy ocurrió en un momento especialmente recordado del programa. Compartió créditos con figuras como Amanda Bynes, Kenan Thompson, Kel Mitchell, Lori Beth Denberg y Josh Server. Más adelante, el espacio también incorporaría a otros nombres que desarrollarían importantes carreras, como Nick Cannon.
Sus recordados personajes en "All That"
Durante su participación, Knowings demostró su versatilidad interpretando distintos personajes dentro de los sketches.
Uno de los segmentos por los que es especialmente recordada es "Whateverrr!!!", en el que aparecieron personajes como Penny Lane y Jessica.
La actriz permaneció como integrante regular durante tres temporadas y años después regresó como invitada en la décima temporada.
"All That" fue estrenado en 1994 y su formato estaba inspirado en programas de sketches, pero dirigido especialmente al público infantil y adolescente.
La producción terminó convirtiéndose en una cantera de talentos para Nickelodeon y dio paso a otros proyectos relacionados con varias de sus estrellas, entre ellos "Kenan & Kel" y "The Amanda Show".
Su carrera después de Nickelodeon
Aunque "All That" fue el proyecto que mayor reconocimiento le dio, Knowings desarrolló otras facetas artísticas.
Uno de los vínculos más particulares de su carrera fue con su hermano gemelo, Chris Knowings, quien también se dedicó a la actuación y participó en producciones como "Taina" y "The Nick Cannon Show".
Christy apareció junto a su hermano en tres episodios de "Sesame Street". Con el paso de los años redujo su presencia en Hollywood, aunque continuó explorando otras áreas creativas.
La música fue precisamente otra de sus pasiones. En 2020 lanzó el sencillo de folk "To the World", demostrando que su carrera artística no estaba limitada a la actuación y la comedia.
Su representante, Al Hill, destacó esa versatilidad al recordarla como una mujer capaz de desenvolverse en el canto, la actuación y el baile, además de señalar su profesionalismo y dedicación.