 Nick Reiner pierde acceso al fideicomiso familiar
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Nick Reiner quedó sin acceso al fideicomiso familiar

La Justicia de California aplicó la “ley del asesino” para congelar los fondos que el acusado solicitaba para financiar su defensa legal, por lo que no podrá usar su fideicomiso de 1,5 millones de dólares.

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Nick Reiner, Instagram
Nick Reiner / FOTO: Instagram
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En un revés significativo para su defensa legal, Nick Reiner, acusado de los asesinatos de sus padres, el reconocido director de cine Rob Reiner y la fotógrafa Michele Singer Reiner, ha sido privado del acceso a un fondo fiduciario familiar valorado en más de 1,5 millones de dólares.

Un tribunal de sucesiones de California bloqueó la entrega de estos recursos, cruciales para costear sus honorarios legales y otros gastos, a solicitud de los administradores del fideicomiso.

La decisión judicial se fundamenta en la aplicación de la Sección 250 del Código de Sucesiones de California, popularmente conocida como la "ley del asesino".

Esta normativa impide que una persona acusada de homicidio se beneficie económicamente de la herencia de sus presuntas víctimas, argumentando que liberar los fondos en este momento podría afectar los derechos de los otros dos hijos del matrimonio, Jake y Romy Reiner.

Nick Reiner, de 32 años, permanece recluido en el centro penitenciario Twin Towers de Los Ángeles, enfrentando dos cargos de asesinato en primer grado.

En junio, presentó una petición formal ante el tribunal, argumentando que la mitad del fondo fiduciario, establecido por sus padres en 1993, debió ser distribuida obligatoriamente al cumplir los 30 años, es decir, dos años antes de los crímenes.

Con estos activos, Reiner buscaba no solo financiar su defensa legal, incluyendo la posible recontratación del abogado penalista Alan Jackson, quien abandonó el caso a principios de año, sino también cubrir gastos personales básicos durante su encarcelamiento.

Sin embargo, la fiduciaria Jodi Pais Montgomery y su equipo legal se opusieron firmemente a esta solicitud. Su argumento central se basa en la interpretación de la "ley del asesino", que establece claramente que ninguna persona que haya causado intencionalmente la muerte de un constituyente puede recibir beneficios económicos de su patrimonio. 

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Rob Reiner - Instagram

Avances en el Caso Penal

La defensa de Nick Reiner ha sostenido que la aplicación de la "ley del asesino" requiere una resolución formal de responsabilidad y no una simple imputación criminal, defendiendo el principio de presunción de inocencia del acusado.

Este punto es crucial en el litigio, ya que la defensa argumenta que la ley no debería aplicarse hasta que se demuestre la culpabilidad de Nick Reiner en el ámbito penal.

A pesar de este argumento, la jurisdicción de California otorga al tribunal de sucesiones la facultad de negar el acceso a los fondos incluso si el acusado fuera absuelto en el fuero penal.

El proceso contra Nick Reiner se ha complicado aún más tras la reciente imputación por un gran jurado. Esta imputación añadió circunstancias agravantes de alevosía, específicamente la acusación de haber actuado "al acecho", y el uso de arma blanca en los crímenes. Estos elementos podrían tener un impacto significativo en la severidad de las posibles penas.

El juez del caso tiene previsto escuchar los alegatos finales sobre el fideicomiso este lunes, lo que podría definir el futuro financiero de la defensa de Reiner. Mientras tanto, la audiencia preliminar del juicio penal ha sido fijada para el 15 de septiembre de 2026, marcando una fecha clave en el calendario judicial de este mediático caso.

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