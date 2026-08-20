Meliza Campos-Sánchez arrestada por verter cera caliente hijas

Una influencer de Miami, Florida, identificada como Meliza Campos-Sánchez, de 26 años, fue arrestada y enfrenta graves cargos de abuso infantil y de provocar un incendio intencionalmente en su hogar.
Las autoridades descubrieron videos perturbadores en los que la mujer supuestamente vierte cera caliente sobre sus hijas de 3 y 6 años, además de prender fuego en la cocina de su residencia.
La detención de Meliza Campos-Sánchez se produjo el lunes 17 de agosto, tras el inicio de una investigación que reveló los impactantes hechos.
Ella enfrenta cargos por incendio provocado en primer grado, abuso infantil y dos cargos de negligencia infantil, según declaraciones juradas citadas por medios internacionales.
El esposo de la implicada, Yusniel Cue, declaró a las autoridades que estaban atravesando problemas conyugales y que él había decidido mudarse temporalmente con sus padres. Un amigo de Meliza Campos-Sánchez le mostró los videos y le pidió que avisara a la policía.
Cue fue hasta la vivienda y se hizo cargo de sus hijas mientras la madre era trasladada a un hospital para una evaluación de salud mental. Después de los hechos, las niñas quedaron al cuidado de su padre.
La evidencia
Durante el curso de la investigación, las autoridades localizaron dos videos cruciales que Meliza Campos-Sánchez había publicado en su cuenta de Instagram. Estos clips se convirtieron en evidencia clave para los cargos presentados en su contra.
En uno de los videos, la influencer aparece utilizando una vela encendida para verter cera derretida primero sobre su propia pierna y, posteriormente, sobre las manos de sus dos hijas, de 3 y 6 años.
Mientras intentaba acercar la vela a su hija mayor, de 6 años, la niña se resistía y expresaba que la cera quemaba. Ella le dice a la menor:
"Los miedos que estás sintiendo hoy, van a ser tu fuerza mañana. Porque tú eres mi hija, ¿ok?". La niña responde que no quiere acercar las manos a la vela, pero su madre insiste: "¡No puedes tener miedo! Prométeme que tú no le vas a tener miedo a nada. A nada".
En otro video, Meliza Campos-Sánchez aparece usando una máscara plateada y rociando un líquido sobre ropa extendida en el piso de la cocina. Luego, prende fuego a las prendas utilizando un encendedor rojo.
Al inspeccionar la vivienda, la policía encontró una máscara, un encendedor y una botella con un líquido transparente, posiblemente alcohol isopropílico, usado como acelerante.
Las niñas se encontraban en la casa durante el inicio del incendio. Según la declaración de la hija mayor, ambas estaban en el cuarto de lavado, junto a la cocina, cuando vieron a su madre prender fuego a la ropa en el suelo. Además, contó que su madre arrojó una taza de vidrio al piso mientras bailaba y trató de apagar el fuego con agua.