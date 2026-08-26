Festival Gamer en Guatemala: Invitados Internacionales

La comunidad gamer guatemalteca volverá a tener una cita para celebrar su pasión por los videojuegos, la tecnología y la cultura pop. Festival Gamer 2026 realizará su cuarta edición el próximo 26 de septiembre en Fórum Majadas, zona 11 de la Ciudad de Guatemala, con una propuesta que sus organizadores aseguran será más grande que en años anteriores.
El encuentro espera reunir a más de 8 mil 500 asistentes y combinará competencias, entretenimiento y experiencias tecnológicas durante una extensa jornada. La programación contempla torneos de esports y videojuegos en consola, PC y dispositivos móviles, además de realidad virtual, simuladores, cosplay, música en vivo, activaciones y espacios para creadores de contenido.
Las actividades comenzarán desde las 9:00 de la mañana, convirtiendo a Fórum Majadas en un enorme punto de reunión para jugadores, aficionados y familias.
Tres invitados internacionales llegan a Guatemala
Uno de los principales atractivos de Festival Gamer 2026 será la participación de tres figuras internacionales vinculadas al streaming, cosplay y doblaje.
Staryuuki llegará como una de las invitadas estelares. La streamer, creadora de contenido y cosplayer cubano-estadounidense posee una comunidad que supera los 12 millones de seguidores en sus diferentes plataformas, según información difundida por la organización.
También estará Taryn Cosplay, artista y cosplayer profesional procedente de Italia, conocido internacionalmente por sus elaboradas caracterizaciones de personajes de videojuegos, anime, películas y cómics.
A ellos se suma René García, uno de los actores de doblaje más reconocidos por el público latinoamericano. Su voz está ligada a personajes que han acompañado a varias generaciones, especialmente Vegeta en Dragon Ball y Hyoga en Los Caballeros del Zodiaco. También ha interpretado en español latino a personajes como Bruce Wayne y Stewie Griffin.
Su presencia promete convertirse en uno de los momentos más esperados de la jornada, especialmente entre los seguidores del anime y el doblaje latino.
Torneos, realidad virtual y cosplay
Festival Gamer no estará dirigido únicamente a jugadores competitivos. La propuesta busca reunir distintas ramas de la cultura gamer y geek dentro de un mismo espacio.
Los asistentes podrán encontrar competencias de videojuegos en diferentes plataformas, áreas de realidad virtual, simuladores y experiencias interactivas. También habrá música en vivo y actividades desarrolladas por las marcas participantes.
El cosplay tendrá nuevamente un espacio importante. Información difundida previamente por Festival Gamer señala que el concurso de cosplay contempla Q10 mil en premios, además de la presencia de invitados internacionales relacionados con esta disciplina.
La intención es que tanto jugadores experimentados como personas que simplemente disfrutan de los videojuegos, el anime, la tecnología o la cultura pop encuentren actividades durante el evento.
Festival Gamer recorrió Guatemala antes de regresar a la capital
La cuarta edición llega después de un año de expansión para el encuentro. Antes del evento principal de septiembre, Festival Gamer Tour 2026 llevó competencias y actividades a diferentes puntos del país.
La gira pasó por siete paradas que incluyeron Suchitepéquez, Escuintla, Quetzaltenango, Jutiapa, Ciudad de Guatemala, Cuatro Caminos y Petén.
Según cifras proporcionadas por los organizadores el tour acumuló más de 24 mil 500 participantes, con alrededor de 3 mil 500 personas en cada una de las sedes.
La iniciativa permitió que las competencias no se concentraran únicamente en la capital y acercó el gaming a nuevas comunidades antes de cerrar el recorrido con el Main Event.
"Lo que comenzó como un evento para reunir a la comunidad gamer se ha convertido en una plataforma donde convergen videojuegos, tecnología, entretenimiento, cultura pop y marcas que creen en esta industria", explicó Rodrigo Lazo, director general de Festival Gamer, al referirse al crecimiento que ha experimentado el proyecto.
¿Cuándo será Festival Gamer 2026 y dónde comprar las entradas?
Festival Gamer 2026 se realizará el sábado 26 de septiembre en Fórum Majadas, zona 11 de la Ciudad de Guatemala. La jornada comenzará a las 9:00 horas.
Las entradas ya se encuentran disponibles y los precios comienzan desde Q99 y pueden adquirirse en eTicket Guatemala.
Con tres invitados internacionales, competencias, cosplay, experiencias de realidad virtual, simuladores y actividades para diferentes públicos, Festival Gamer buscará cerrar su recorrido de 2026 con su edición más ambiciosa y consolidar a Guatemala como un punto de encuentro para una comunidad gamer que continúa creciendo.