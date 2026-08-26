 Festival Gamer en Guatemala: Invitados Internacionales
Farándula

Festival Gamer regresa a Guatemala con invitados internacionales y una edición más grande

Festival Gamer regresa con su cuarta edición y promete una jornada cargada de videojuegos, esports, realidad virtual, cosplay y grandes invitados internacionales.

Compartir:
Festival Gamer, Foto cortesía
Festival Gamer / FOTO: Foto cortesía
Síguenos en WhatsApp Síguenos en Telegram Suscríbete en YouTube

La comunidad gamer guatemalteca volverá a tener una cita para celebrar su pasión por los videojuegos, la tecnología y la cultura pop. Festival Gamer 2026 realizará su cuarta edición el próximo 26 de septiembre en Fórum Majadas, zona 11 de la Ciudad de Guatemala, con una propuesta que sus organizadores aseguran será más grande que en años anteriores.

El encuentro espera reunir a más de 8 mil 500 asistentes y combinará competencias, entretenimiento y experiencias tecnológicas durante una extensa jornada. La programación contempla torneos de esports y videojuegos en consola, PC y dispositivos móviles, además de realidad virtual, simuladores, cosplay, música en vivo, activaciones y espacios para creadores de contenido.

Las actividades comenzarán desde las 9:00 de la mañana, convirtiendo a Fórum Majadas en un enorme punto de reunión para jugadores, aficionados y familias.

Tres invitados internacionales llegan a Guatemala

Uno de los principales atractivos de Festival Gamer 2026 será la participación de tres figuras internacionales vinculadas al streaming, cosplay y doblaje.

Staryuuki llegará como una de las invitadas estelares. La streamer, creadora de contenido y cosplayer cubano-estadounidense posee una comunidad que supera los 12 millones de seguidores en sus diferentes plataformas, según información difundida por la organización.

También estará Taryn Cosplay, artista y cosplayer profesional procedente de Italia, conocido internacionalmente por sus elaboradas caracterizaciones de personajes de videojuegos, anime, películas y cómics.

A ellos se suma René García, uno de los actores de doblaje más reconocidos por el público latinoamericano. Su voz está ligada a personajes que han acompañado a varias generaciones, especialmente Vegeta en Dragon Ball y Hyoga en Los Caballeros del Zodiaco. También ha interpretado en español latino a personajes como Bruce Wayne y Stewie Griffin.

Su presencia promete convertirse en uno de los momentos más esperados de la jornada, especialmente entre los seguidores del anime y el doblaje latino.

Torneos, realidad virtual y cosplay

Festival Gamer no estará dirigido únicamente a jugadores competitivos. La propuesta busca reunir distintas ramas de la cultura gamer y geek dentro de un mismo espacio.

Los asistentes podrán encontrar competencias de videojuegos en diferentes plataformas, áreas de realidad virtual, simuladores y experiencias interactivas. También habrá música en vivo y actividades desarrolladas por las marcas participantes.

El cosplay tendrá nuevamente un espacio importante. Información difundida previamente por Festival Gamer señala que el concurso de cosplay contempla Q10 mil en premios, además de la presencia de invitados internacionales relacionados con esta disciplina.

La intención es que tanto jugadores experimentados como personas que simplemente disfrutan de los videojuegos, el anime, la tecnología o la cultura pop encuentren actividades durante el evento.

Festival Gamer recorrió Guatemala antes de regresar a la capital

La cuarta edición llega después de un año de expansión para el encuentro. Antes del evento principal de septiembre, Festival Gamer Tour 2026 llevó competencias y actividades a diferentes puntos del país.

La gira pasó por siete paradas que incluyeron Suchitepéquez, Escuintla, Quetzaltenango, Jutiapa, Ciudad de Guatemala, Cuatro Caminos y Petén.

Según cifras proporcionadas por los organizadores el tour acumuló más de 24 mil 500 participantes, con alrededor de 3 mil 500 personas en cada una de las sedes.

La iniciativa permitió que las competencias no se concentraran únicamente en la capital y acercó el gaming a nuevas comunidades antes de cerrar el recorrido con el Main Event.

"Lo que comenzó como un evento para reunir a la comunidad gamer se ha convertido en una plataforma donde convergen videojuegos, tecnología, entretenimiento, cultura pop y marcas que creen en esta industria", explicó Rodrigo Lazo, director general de Festival Gamer, al referirse al crecimiento que ha experimentado el proyecto.

¿Cuándo será Festival Gamer 2026 y dónde comprar las entradas?

Festival Gamer 2026 se realizará el sábado 26 de septiembre en Fórum Majadas, zona 11 de la Ciudad de Guatemala. La jornada comenzará a las 9:00 horas.

Las entradas ya se encuentran disponibles y los precios comienzan desde Q99 y pueden adquirirse en eTicket Guatemala.

Con tres invitados internacionales, competencias, cosplay, experiencias de realidad virtual, simuladores y actividades para diferentes públicos, Festival Gamer buscará cerrar su recorrido de 2026 con su edición más ambiciosa y consolidar a Guatemala como un punto de encuentro para una comunidad gamer que continúa creciendo.

En Portada

Retoman obra clave para mejorar la movilidad en el norte de la Ciudadt
Nacionales

Retoman obra clave para mejorar la movilidad en el norte de la Ciudad

10:49 AM, Ago 26
Gobierno confirma salida de Patricia Orantes del Ministerio de Ambientet
Nacionales

Gobierno confirma salida de Patricia Orantes del Ministerio de Ambiente

08:32 AM, Ago 26
San Marcos: Localizan 202 paquetes con posible cocaína ocultos en vehículot
Nacionales

San Marcos: Localizan 202 paquetes con posible cocaína ocultos en vehículo

11:27 AM, Ago 26
La UEFA acaba con el boicot a la FIFAt
Deportes

La UEFA acaba con el boicot a la FIFA

09:21 AM, Ago 26
Muere Tim Curry: el inolvidable Pennywise de It y actor de Mi Pobre Angelitot
Farándula

Muere Tim Curry: el inolvidable Pennywise de It y actor de Mi Pobre Angelito

10:07 AM, Ago 26

Temas

GuatemalaFútbolEstados UnidosPNCSeguridadFIFAredes socialesNoticias de GuatemalaViolenciaEE.UU.Copa Centroamericana
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Halloween The Game ,Redes sociales
Gaming

Halloween: The Game será prohibido en varios países ¿Cuál es la razón?

Carros electricos ,Carros electricos
Tecnología

¿Cuál es el país centroamericano más avanzado en carros eléctricos? La respuesta te puede sorprender

Piel ,Piel
Moda Y Belleza

El cuidado de la piel va más allá del rostro: las zonas que también necesitan una rutina diaria

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Impuntualidad ,Impuntualidad
Tendencias

¿Eres impuntual? Podría deberse a un trastorno mental, según expertos

dientes ,Facebook
Tendencias

Mito o realidad: ¿Soñar que se te caen los dientes significa muerte?

Redes Sociales ,Redes Sociales
Tendencias

¿Qué dice la psicología de las personas que no publican nada en redes sociales?

Emisoras Unidas Escuchar