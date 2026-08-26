Último post de Tim Curry: nostalgia entre sus seguidores

La muerte de Tim Curry a los 80 años ha provocado una ola de mensajes de despedida hacia uno de los actores británicos más versátiles de las últimas décadas. Su trabajo atravesó el teatro, el cine, la televisión, la música y el doblaje, dejando personajes que pasaron a formar parte de la cultura popular.
El actor murió en su residencia de Los Ángeles. Su representante de muchos años, Marcia Hurwitz, confirmó el fallecimiento, aunque inicialmente no se reveló una causa específica. Curry había enfrentado importantes problemas de salud desde que sufrió un derrame cerebral en 2012 que afectó su movilidad y lo llevó a utilizar silla de ruedas.
Mientras actores, compañeros y admiradores recuerdan su trayectoria, una de sus publicaciones en redes sociales comenzó a cobrar un significado diferente: se trata del último mensaje publicado en su cuenta de Instagram, compartido apenas 12 días antes de conocerse su muerte.
¿Cuál fue la última publicación de Tim Curry?
El último post de Curry en Instagram apareció el 13 de agosto y estaba dedicado a Vagabond: A Memoir, el libro autobiográfico que publicó en 2025 y en el que repasó momentos personales y profesionales de su vida.
La publicación informaba a los seguidores en Estados Unidos que las memorias podían adquirirse a mitad de precio en Barnes & Noble como parte de una promoción vigente entre el 13 de agosto y el 1 de septiembre.
El mensaje terminaba con una frase muy al estilo del humor del intérprete: "Well. How nice", acompañada de un emoji de labios.
No había ninguna señal de despedida en sus palabras. Se trataba simplemente de una publicación promocional relacionada con uno de sus proyectos más personales.
Sin embargo, después de conocerse su muerte, la sección de comentarios se transformó en un espacio para despedir al actor. Admiradores regresaron al post para agradecerle por sus películas, recordar sus personajes y compartir historias sobre la manera en que su trabajo había formado parte de sus vidas.
Sus memorias se convirtieron en uno de sus últimos grandes proyectos
Vagabond llegó en octubre de 2025 y permitió conocer una faceta mucho más íntima del intérprete.
En el libro, Curry repasó una carrera de casi seis décadas, pero también acontecimientos de su vida personal, incluyendo pérdidas familiares y las consecuencias del derrame cerebral que cambió radicalmente su día a día.
El título de las memorias tenía además una conexión con su propia historia. Curry pasó parte de su infancia trasladándose por diferentes lugares debido al trabajo de su padre, quien era capellán de la Marina británica. Esa vida en constante movimiento terminaría influyendo en la manera en que veía su propio camino.
Que su última publicación estuviera dedicada precisamente a sus memorias resulta ahora especialmente simbólico para sus admiradores: uno de sus últimos mensajes públicos invitaba, sin saberlo, a recorrer la historia que dejaba detrás.
De Frank-N-Furter a Pennywise
Aunque las nuevas generaciones pueden reconocer a Tim Curry principalmente por Pennywise, su carrera fue mucho más extensa.
El papel que transformó su trayectoria fue el Dr. Frank-N-Furter en The Rocky Horror Show, personaje que posteriormente llevó al cine en The Rocky Horror Picture Show, estrenada en 1975.
La película terminó convirtiéndose en un fenómeno de culto y la interpretación extravagante y provocadora de Curry quedó para siempre asociada con su nombre. Su trabajo teatral también le permitió obtener tres nominaciones a los premios Tony, por Amadeus, My Favorite Year y Spamalot.
Pero en 1990 mostraría una faceta completamente diferente al convertirse en uno de los payasos más aterradores de la pantalla.
Curry interpretó a Pennywise en It, la miniserie televisiva basada en la novela de Stephen King. Su sonrisa, maquillaje y particular interpretación del personaje ayudaron a convertir aquella versión del villano en una imagen reconocible incluso décadas después.
Cuando una nueva adaptación cinematográfica de It llegó en 2017 con Bill Skarsgård como Pennywise, Curry llegó a elogiar públicamente la nueva versión del personaje.
Una carrera llena de personajes inolvidables
Pennywise y Frank-N-Furter fueron solo dos extremos de una filmografía extraordinariamente variada.
Curry interpretó al mayordomo Wadsworth en Clue, apareció en Annie y dio vida al demoníaco Darkness en Legend. También formó parte de Home Alone 2: Lost in New York como el recordado señor Hector, empleado del Plaza Hotel que sospecha de Kevin McCallister.
Otro de sus personajes más celebrados llegó en Muppet Treasure Island, donde interpretó al pirata Long John Silver.
Tras conocerse su muerte, The Muppets recordó al actor como uno de los pocos intérpretes que podía considerarse un "Muppet honorario" y destacó su capacidad para ser divertido, encantador y perturbador al mismo tiempo.
Su voz también fue parte importante de su trayectoria. Interpretó al Capitán Garfio en Peter Pan and the Pirates, trabajo por el que ganó un Daytime Emmy, y fue la voz de Nigel Thornberry en The Wild Thornberrys.
El derrame cerebral que cambió su vida
La carrera y vida cotidiana de Tim Curry cambiaron profundamente en 2012, cuando sufrió un grave derrame cerebral.
El episodio dejó secuelas en su movilidad y desde entonces utilizó una silla de ruedas. A pesar de ello, Curry no desapareció completamente del mundo artístico. Continuó realizando trabajos relacionados con la voz, participó en encuentros con seguidores y apareció en convenciones.
Su condición física hizo que sus apariciones fueran menos frecuentes, pero mantuvo el vínculo con el público. En 2024 incluso tuvo una participación en la película de terror Stream, uno de sus últimos trabajos frente a las cámaras.
Un año después publicaría Vagabond, convirtiendo sus recuerdos en uno de los proyectos finales de su carrera.