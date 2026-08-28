10 Años sin Juan Gabriel: La Teoría Detrás de 'Querida'

Han pasado exactamente 10 años desde la muerte de Juan Gabriel y su música continúa tan presente como las historias que rodearon su carrera. Este 28 de agosto se cumple una década de la partida del llamado Divo de Juárez, uno de los compositores e intérpretes mexicanos más influyentes de la música latinoamericana.
Alberto Aguilera Valadez murió el 28 de agosto de 2016 en Santa Mónica, California, a los 66 años. El artista se encontraba de gira por Estados Unidos y apenas dos días antes había ofrecido en The Forum de Los Ángeles el que terminaría convirtiéndose en su último concierto.
Una década después, canciones como "Amor eterno", "Hasta que te conocí", "El Noa Noa" y "Querida" siguen formando parte de la memoria musical de varias generaciones.
Precisamente esta última protagoniza una de las leyendas urbanas más peculiares relacionadas con Juan Gabriel. Desde hace años circula la teoría de que la grabación de "Querida" supuestamente contiene mensajes de carácter satánico que pueden escucharse al reproducir determinadas partes al revés.
Nunca se ha demostrado que esos mensajes hayan sido colocados intencionalmente en la canción. Sin embargo, la historia sobrevivió al paso del tiempo y encontró una nueva audiencia con la llegada de redes sociales como TikTok.
El éxito de "Querida"
"Querida" fue publicada en 1984 como parte de "Recuerdos II", uno de los discos fundamentales en la trayectoria de Juan Gabriel.
Los registros oficiales de distribución musical acreditan a Alberto Aguilera Valadez como compositor y letrista de la canción, mientras que Chuck Anderson figura como productor y arreglista. "Recuerdos II" fue lanzado en 1984 y contiene diez canciones, con "Querida" como la séptima pista.
El tema terminó convirtiéndose en uno de los grandes éxitos del mexicano y en una de las canciones más representativas de su repertorio.
Su letra presenta a una persona desesperada por el regreso de alguien que ama. Soledad, ausencia, dolor y esperanza se mezclan en una interpretación que fue creciendo en intensidad hasta convertirse en una de las actuaciones vocales más reconocibles del Divo de Juárez.
La canción alcanzó una enorme popularidad y se mantuvo durante meses entre los temas más escuchados de la época. Con el paso de las décadas, "Querida" trascendió a nuevas generaciones y actualmente continúa acumulando millones de reproducciones en plataformas digitales.
¿De dónde salió la teoría de los mensajes satánicos?
Paralelamente a su éxito comenzó a circular una historia mucho más extraña.
La leyenda proponía reproducir fragmentos de "Querida" en sentido inverso. Algunas personas aseguraban que, al hacerlo, podían distinguir palabras o frases que relacionaban con Satanás y Belcebú.
Con el tiempo, las interpretaciones fueron creciendo hasta transformarse en una teoría todavía más extravagante: Juan Gabriel supuestamente habría realizado un "pacto" a cambio de obtener fama y fortuna.
No existe evidencia que respalde semejante afirmación. Tampoco hay pruebas de que Juan Gabriel haya grabado deliberadamente mensajes ocultos en "Querida". La historia se ha mantenido principalmente como una leyenda urbana y una teoría conspirativa alimentada por interpretaciones subjetivas de sonidos reproducidos al revés.
@barbaroferrer6281
Juan Gabriel - Querida (Al Revés Mensajes subliminales)♬ sonido original - Mensajes subliminales 😈🧾🖋️
Juan Gabriel tampoco utilizó públicamente esta historia para promocionar la canción ni confirmó que existieran mensajes escondidos en la grabación.
Las redes sociales revivieron la historia
Aunque la teoría tiene décadas de antigüedad, plataformas como TikTok y YouTube le dieron una segunda vida.
Videos que reproducen fragmentos de "Querida" al revés volvieron a circular acompañados de textos que indican a los usuarios qué deberían escuchar.
En 2022, por ejemplo, Univision documentó cómo creadores de TikTok habían vuelto a popularizar la leyenda de que Juan Gabriel habría vendido supuestamente su alma a cambio de fama y fortuna.
La historia ha reaparecido periódicamente desde entonces y, coincidiendo con el décimo aniversario de la muerte del artista, nuevamente genera curiosidad entre seguidores que quizá nunca habían escuchado hablar de ella.