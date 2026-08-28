Chadwick Boseman: lucha contra cáncer y la herencia polémica

El 28 de agosto de 2020 Hollywood recibió una noticia que tomó por sorpresa incluso a quienes habían trabajado estrechamente con Chadwick Boseman: el protagonista de Black Panther había muerto a los 43 años después de luchar durante cuatro años contra un cáncer de colon.
Hoy se cumplen seis años de su fallecimiento y su historia continúa generando interés, no solo por la manera extraordinariamente privada en que enfrentó su enfermedad mientras protagonizaba algunas de las películas más grandes de Marvel, sino también por una situación que se desarrolla actualmente alrededor de su patrimonio.
Boseman murió sin dejar testamento. Inicialmente, su viuda, Taylor Simone Ledward, pidió que el patrimonio fuera repartido entre ella y los padres del actor. Sin embargo, en julio de 2026 los hermanos de Boseman acudieron a los tribunales en representación de sus padres y solicitaron que Ledward sea removida como administradora, acusándola de no haber completado la distribución ordenada años atrás. Ella no había respondido públicamente a esas acusaciones cuando se conoció la petición.
La controversia abre un nuevo capítulo alrededor del legado de un actor que, hasta sus últimos días, consiguió mantener los asuntos más personales lejos del escrutinio público.
El diagnóstico que prácticamente nadie conocía
Chadwick Boseman fue diagnosticado con cáncer de colon en etapa III en 2016, precisamente el año en que apareció por primera vez como T'Challa en Captain America: Civil War.
Con el tiempo, la enfermedad progresó hasta alcanzar la etapa IV. Lo sorprendente es todo lo que ocurrió profesionalmente durante aquellos cuatro años. Mientras recibía tratamiento, Boseman continuó trabajando y participó en producciones como Black Panther, Avengers: Infinity War, Avengers: Endgame, 21 Bridges, Da 5 Bloods y Ma Rainey's Black Bottom.
Esta última actuación le valió una nominación póstuma al Oscar como mejor actor.
Según informó su familia al anunciar su fallecimiento, muchas de esas películas fueron filmadas mientras el actor atravesaba cirugías y sesiones de quimioterapia.
¿Por qué Chadwick Boseman no le contó a Marvel?
Una de las grandes interrogantes que surgieron después de su muerte fue cómo una enfermedad tan grave pudo mantenerse en secreto dentro de una producción de las dimensiones del Universo Cinematográfico de Marvel.
La respuesta parece estar, en buena medida, en la convicción que Boseman tenía de que conseguiría recuperarse.
The Hollywood Reporter informó tras su muerte que el actor estaba convencido, hasta aproximadamente una semana antes de fallecer, de que lograría superar la enfermedad y recuperar peso para comenzar a prepararse para Black Panther 2, cuyo rodaje estaba previsto para 2021.
Su enfermedad tampoco salió a la luz a través de los habituales procedimientos de aseguramiento de las grandes producciones. Especialistas consultados entonces explicaron que los grandes estudios no necesariamente utilizan seguros de garantía de finalización para todas sus películas ni someten automáticamente a sus actores a exámenes médicos que hubieran revelado su diagnóstico.
Por lo tanto, no se trató de que Boseman hubiera tenido que superar o "engañar" un examen médico de Marvel. Simplemente mantuvo su información médica dentro de un círculo extremadamente reducido.
¿Quiénes conocían la verdad?
Fuera de su familia, muy pocas personas sabían lo que estaba ocurriendo. Entre quienes conocían su diagnóstico se encontraban su esposa, algunos miembros de su equipo profesional y personas encargadas de ayudarlo físicamente durante los tratamientos.
La discreción llegó hasta el propio equipo creativo de Black Panther.
Ryan Coogler, director y coguionista de la película, reveló posteriormente que desconocía por completo que Boseman tenía cáncer. Incluso estaba escribiendo la secuela pensando nuevamente en él como protagonista.
Coogler ha relatado que recibió la noticia de la muerte de Boseman de manera inesperada y que inicialmente le costó creerla.
El impacto también alcanzó a sus compañeros de reparto, quienes no conocían la gravedad de lo que atravesaba el actor mientras trabajaban juntos.
Kevin Feige, presidente de Marvel Studios, tampoco conocía el diagnóstico. De acuerdo con The Hollywood Reporter, el 28 de agosto de 2020 Feige recibió un correo electrónico urgente relacionado con el estado de Boseman. Cuando pudo leerlo, el actor ya había fallecido.
La noticia obligó al estudio a enfrentar en cuestión de horas una realidad que nunca había contemplado.
Black Panther se había convertido en 2018 en un fenómeno mundial y Boseman era el rostro de una franquicia que Marvel planeaba continuar durante años.
La película superó los 1,300 millones de dólares en taquilla mundial y se convirtió además en la primera cinta de superhéroes nominada al Oscar a mejor película.
Tras la muerte del actor, Marvel decidió no elegir a otro intérprete para sustituirlo como T'Challa.
La historia continuó en 2022 con Black Panther: Wakanda Forever, una película marcada por la ausencia del personaje y concebida también como homenaje a Boseman.