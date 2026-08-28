Miss Universe USA: Primera mujer casada y madre coronada

Miami fue testigo de un hito sin precedentes en la historia del certamen Miss Universe USA.
La noche del 27 de agosto, Justus Kelley, representante de Virginia, se coronó como Miss Universe USA 2026, marcando un antes y un después en los 75 años de la competencia.
A sus 31 años, Kelley no solo conquistó el título, sino que rompió varias barreras al convertirse en la primera madre, la primera mujer casada y la primera concursante con treinta años en alzarse con la codiciada corona.
Este triunfo histórico fue posible gracias a los cambios implementados por la organización en 2023, cuando se eliminó el límite de edad y se abrió la puerta a la participación de mujeres casadas y con hijos.
La gran final, celebrada en el Adrienne Arsht Center for the Performing Arts, se convirtió en el escenario de esta transformación.
Visiblemente emocionada, Kelley compartió su alegría en un video de Instagram publicado por la organización de Miss Universe USA.
"Soy Justus Kelley y acabo de ganar Miss USA 2026. Esta oportunidad significa todo para mí y, además de celebrar el 75 aniversario, hicimos historia esta noche", expresó la flamante ganadora. "Soy la primera mujer casada, la primera madre y la primera mujer en sus 30 años en lograr este título. Es una gran noche".
Un compromiso social más allá de la pasarela
La vida de Justus Kelley va mucho más allá del brillo de los escenarios. Junto a su esposo, Tyler, Kelley dedica gran parte de su tiempo a una importante labor de servicio comunitario.
La pareja acoge a niños en hogares de crianza temporal y fundó la organización Foster Footprints, una iniciativa dedicada a brindar apoyo y recursos a esta vulnerable población.
"Desde el principio supimos que queríamos ser un hogar seguro, amoroso y acogedor para niños de cualquier edad, raza, orientación o procedencia. Queríamos que cada niño que cruzara nuestras puertas supiera que estaba seguro, que era valorado y que merecía ser amado exactamente como es".
Esta dedicación a la infancia desprotegida añade una dimensión profunda a su reinado, mostrando que la belleza y el compromiso social pueden ir de la mano.
La victoria de Kelley en Miss Universe USA 2026 se inscribe en una tendencia creciente de inclusión en los certámenes de belleza.
Además del prestigio inherente al título, Justus Kelley recibió un impresionante paquete de premios valorado en más de $685.000. Entre los incentivos más destacados figuran un salario de $150.000, un vehículo Range Rover, el alquiler por un año de un apartamento de lujo en Miami y un exclusivo guardarropa valorado en $30.000.
Este vestuario será fundamental para su próxima gran cita: su participación en Miss Universe.
La competencia de Miss Universe se llevará a cabo el 24 de noviembre de 2026 en el Coliseo de Puerto Rico, en San Juan. Allí, Kelley representará a Estados Unidos y buscará traer a casa la corona universal.