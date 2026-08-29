Presentadora revela haber apuñalado a su madre

La conductora de televisión y reportera Angelynn "Angie" Mock, de 48 años, se declaró culpable del asesinato de su madre, una mujer de 80 años, en un caso ocurrido el 31 de octubre de 2025 en Wichita, Kansas, Estados Unidos.
Mock, quien tuvo participación en espacios informativos de Fox 2 y en programas relacionados con salud, bienestar y deportes, fue detenida por la Policía del Condado de Sedgwick el pasado Halloween, luego de que las autoridades localizaran a su madre sin vida.
De acuerdo con la información proporcionada durante el proceso judicial, la mujer reconoció haber atacado a su madre con un cuchillo, provocándole heridas que posteriormente le causaron la muerte. Al momento de la detención, la entonces sospechosa presentaba heridas en las manos y manchas de sangre.
El caso tuvo un giro durante el proceso judicial. Inicialmente, Mock fue declarada incompetente para enfrentar un juicio, por lo que recibió tratamiento antes de continuar con el procedimiento legal. Tras completar esa etapa, la exconductora se declaró culpable por el asesinato.
La confesión
La confesión ha provocado que el nombre de Mock vuelva a aparecer entre las principales tendencias de búsqueda en redes sociales, debido a su trayectoria en televisión y a las circunstancias en las que ocurrió el crimen.
Ahora, la expresentadora deberá esperar hasta octubre, cuando está programada la audiencia en la que recibirá su sentencia. De acuerdo con reportes de medios estadounidenses, podría enfrentar una condena de cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional.
Mientras tanto, el proceso judicial continuará con la determinación de la pena y las circunstancias que deberán ser consideradas por el tribunal antes de emitir la sentencia definitiva.