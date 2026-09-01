 Ángela Aguilar y Christian Nodal se besan cariñosamente
Farándula

Ángela Aguilar y Christian Nodal reaparecen mostrándose cariñosos y con tierno beso

La pareja se mostró afectuosa durante los ensayos de Premios Juventud, que se celebrarán por primera vez en Europa, y que genera expectativa porque también Cazzu está invitada.

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Nodal y Ángela Aguilar, Univisión
Nodal y Ángela Aguilar / FOTO: Univisión
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Christian Nodal y Ángela Aguilar han puesto fin a las especulaciones sobre una posible ruptura, al ser captados derrochando amor y complicidad durante los ensayos de los Premios Juventud

La pareja, que ha estado en el ojo del huracán mediático desde el inicio de su relación, demostró su sólida unión en un evento que marcará un hito histórico al celebrarse por primera vez fuera de América, específicamente en Europa.

Esta edición número 23 de los reconocidos galardones musicales tendrá lugar el próximo 3 de septiembre en el prestigioso Starlite Marbella, ubicado en Andalucía, España.

El evento reunirá a destacadas figuras de la música y el entretenimiento, prometiendo una noche llena de estrellas y momentos memorables para la industria.

Entre los invitados de honor que ya se encuentran en el continente europeo, destacan Christian Nodal y Ángela Aguilar.

Ambos artistas no solo figuran entre los nominados en diversas categorías, sino que también tendrán una participación especial durante la ceremonia. 

Durante las intensas sesiones de ensayo previas a la gala, la pareja no escatimó en gestos de afecto. Fueron vistos muy cercanos, intercambiando miradas cómplices, sonrisas y caricias frente a los presentes, sin intentar ocultar la profunda conexión que los une. 

Estas imágenes, que rápidamente se viralizaron en redes sociales y medios de comunicación, desmienten categóricamente las versiones que en semanas recientes sugerían un distanciamiento o incluso una crisis en su relación.

¿Se verán?

La decisión de llevar los Premios Juventud a Europa subraya la creciente influencia global de la música latina y el interés por expandir su alcance más allá de sus fronteras tradicionales, consolidando a Marbella como un punto de encuentro para la cultura pop hispana.

La participación de Cazzu aún no se confirma. Aunque su nombre no figura entre los artistas confirmados por Univisión, la intérprete argentina tiene dos nominaciones este año.

La periodista Mandy Fridmann comentó en entrevista con Javier Ceriani que Univisión busca activamente que Cazzu forme parte del espectáculo, mostrando especial interés en que suba al escenario de Starlite el próximo 3 de septiembre.

Sin embargo, hasta ahora no hay confirmación oficial sobre su presencia.

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