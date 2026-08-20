 Reencuentro de Ángela Aguilar, Nodal y Cazzu en Premios Juventud
Farándula

El reencuentro de Ángela Aguilar, Christian Nodal y Cazzu en Premios Juventud 2026

La gala musical que se llevará a cabo Marbella, España, el 3 de septiembre podría reunir al polémico trío de cantantes por primera vez.

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Nodal Ángela Cazzu, X
Nodal Ángela Cazzu / FOTO: X
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La próxima edición de los Premios Juventud 2026, programada para el 3 de septiembre en la pintoresca ciudad de Marbella, España, podría ser el escenario de un esperado encuentro entre Christian Nodal, Ángela Aguilar y Cazzu.

Este evento, que marca un hito al celebrarse por primera vez fuera del continente americano, ha generado gran expectación en torno a la posible coincidencia de los tres artistas, quienes han acaparado la atención del público y los medios en los últimos meses.

La ceremonia de premiación tendrá lugar en el anfiteatro Starlite de Marbella, un marco idílico para una gala que promete ser memorable.

La decisión de llevar los Premios Juventud a Europa subraya la creciente influencia global de la música latina y el interés por expandir su alcance más allá de sus fronteras tradicionales, consolidando a Marbella como un punto de encuentro para la cultura pop hispana.

La participación de Cazzu aún no se confirma. Aunque su nombre no figura entre los artistas confirmados por Univisión, la intérprete argentina tiene dos nominaciones este año.

La periodista Mandy Fridmann comentó en entrevista con Javier Ceriani que Univisión busca activamente que Cazzu forme parte del espectáculo, mostrando especial interés en que suba al escenario de Starlite el próximo 3 de septiembre.

Sin embargo, hasta ahora no hay confirmación oficial sobre su presencia.

Ángela Aguilar y Christian Nodal: Presencia Confirmada

Entre los talentos confirmados para subir al escenario de los Premios Juventud se encuentra Ángela Aguilar, quien ofrecerá una participación musical especial.

La joven cantante deleitará a la audiencia con una versión inédita de "Cielito lindo", un clásico que promete resonar con su estilo único. Además de su actuación, Aguilar compite en tres importantes categorías, demostrando su relevancia en la industria musical:

  • Mejor canción mariachi música mexicana por "China de los ojos negros".
  • Mejor álbum música mexicana por "Nadie se va como llegó".
  • La mezcla perfecta por "No quiero hablar", una colaboración con Marc Anthony.

Christian Nodal también se suma a la lista de artistas que actuarán en los Premios Juventud. El aclamado intérprete de regional mexicano interpretará su tema "Amé", prometiendo una actuación emotiva.

Nodal no solo participará musicalmente, sino que también cuenta con dos nominaciones que consolidan su trayectoria en el género:

  • Mejor álbum música mexicana por "¿Quién + como yo?".
  • Mejor canción mariachi música mexicana por "Un vals".

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