 Cazzu Confirma Romance con Bailarín Durante Su Show
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VIDEO. En pleno show, Cazzu confirmaría romance con bailarín

Durante su concierto en Querétaro, la cantante confirmó su relación con el bailarín Ignacio Colombara, sorprendiendo a sus seguidores al presentarlo como "suyo".

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cazzu, Instagram
cazzu / FOTO: Instagram

En pleno concierto en Querétaro, Cazzu sorprendió a sus seguidores al dejar claro que la relación con uno de sus bailarines sobrepasa lo profesional.

Durante la presentación de su gira "Latinaje en vivo" en el Auditorio Josefa Ortiz de Domínguez, la cantante argentina no solo encendió el escenario con su música, también acaparó la atención con un gesto espontáneo dedicado a Ignacio Colombara, el bailarín con quien ha estado vinculada románticamente desde hace algunos meses.

Tras su paso por el festival Tecate Emblema, donde entregó uno de los shows más destacados del evento este fin de semana, Cazzu llevó su talento a la última ciudad mexicana de su gira, acompañada de todo su equipo, incluidos sus bailarines. 

La artista argentina aprovechó el momento para mencionar a cada uno de los integrantes de su grupo de baile y, al presentar a Ignacio, dejó entrever un vínculo especial al decir con humor ante el público:

"¿Dónde están las chicas solteras? Por favor, solteras y permitidas; les presento a mi amigo Tito, Gonza, Tato, y este (Ignacio) es mío", afirmó con complicidad frente a su público.

Ignacio Colombara, quien ha estado a la vista del público junto a Cazzu tanto arriba como fuera del escenario, se convirtió en el centro de la conversación en redes y medios durante los últimos tres meses. 

Desde febrero, la presencia constante del bailarín en la vida diaria de la cantante alimentó rumores de una relación sentimental, aunque ninguno de los involucrados había confirmado o desmentido los trascendidos.

Rumores 

A pesar de la proyección mediática, Cazzu se ha mantenido hermética cuando se trata de su vida personal, evitando durante meses confirmar o hablar públicamente de su vínculo con Ignacio Colombara.

Sobre el escenario, la artista se muestra completamente entregada, pero fuera de él mantiene su vida privada bajo reserva, una dualidad que ha despertado aún más el interés de su base de seguidores.

La gira "Latinaje en vivo" cerró su ciclo en México con una presentación llena de energía y marcada por momentos memorables. 

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Cazzu y su bailarín - Instagram

Cazzu reafirmó su conexión con el público y el profesionalismo de su equipo, incluidos sus bailarines, quienes la han acompañado en cada ciudad.

El concierto cerró con una ovación, consolidando a Cazzu no solo como una figura musical destacada, sino también como una artista capaz de generar momentos genuinos y cercanos con sus fans.

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