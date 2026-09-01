Documental de Matthew Perry llega a Netflix en octubre

Netflix confirmó el lanzamiento de "The One About Matthew Perry", una serie documental de tres partes que promete ofrecer una mirada íntima y sin precedentes a la vida del aclamado actor.
La producción llegará a la plataforma de streaming el próximo 27 de octubre, un día antes del tercer aniversario de la trágica muerte del actor, ocurrida el 28 de octubre de 2023 a los 54 años.
Este proyecto audiovisual reconstruye la trayectoria de Matthew Perry a través de testimonios inéditos de sus seres más cercanos, incluyendo a su hermana y amigos de toda la vida.
Además, la serie incorporará fotografías y videos nunca antes vistos, provenientes del archivo privado de la familia Perry, lo que añade una capa de autenticidad y cercanía a la narrativa.
Según lo revelado por la plataforma, el objetivo principal es desvelar la persona detrás de la figura pública que millones conocieron como Chandler Bing en la icónica serie "Friends", ofreciendo detalles sinceros sobre sus luchas privadas y su generoso espíritu.
En el comunicado oficial del proyecto, Mary Robertson describió a Matthew Perry como "uno de los genios de la comedia de nuestra época".
La directora enfatizó cómo Matthew Perry, a través de sus diversas actuaciones y su inolvidable personaje en "Friends", logró conectar con millones de personas, haciéndolas reír y sentirse menos solas.
"El público solo conocía una parte de su historia", afirmó Robertson, explicando la motivación detrás de la serie: "para que las personas que conocieron y amaron a Matthew revelen a la persona detrás de la figura pública".
El Testimonio de su Hermana y su Legado
Mia Perry Bowick, hermana del actor y psicoterapeuta licenciada, compartió su profunda motivación para participar en este documental.
Explicó que le tomó tiempo sentirse preparada para compartir sus recuerdos y lo que significó amar a Matthew Perry "a través de toda la complejidad de su vida, para verlo como una persona completa, no solo como Chandler, y no solo como alguien que luchó contra la adicción".
Su testimonio busca ofrecer una perspectiva integral de su hermano, más allá de los roles que interpretó y las batallas que enfrentó.
Mia Perry Bowick añadió que su hermano "moldeó a la persona que soy hoy, la persona que aspiro a ser, y el trabajo al que he dedicado mi vida". Concluyó su declaración con una emotiva reflexión sobre el carácter de Perry:
"Matthew tenía un corazón hermoso y un espíritu generoso, e incluso en sus momentos más oscuros, todavía podía hacerte reír y sentirte amado". La hermana del actor espera que la serie brinde a todos sus admiradores una apreciación más profunda de quién fue realmente y del legado que dejó.
Matthew Perry falleció el 28 de octubre de 2023 a causa de una sobredosis accidental, determinada por la autopsia como "efectos agudos" de la ketamina.
El actor había sido un defensor abierto de la concienciación sobre la adicción, compartiendo públicamente sus propias luchas y revelando que había pasado por rehabilitación en 15 ocasiones. La serie promete mostrar la complejidad de esta batalla personal que marcó gran parte de su vida.