Ariana Grande se quiebra al anunciar pausa en su carrera

Ariana Grande puso fin a su exitosa gira "The Eternal Sunshine Tour" con un emotivo concierto en el O2 Arena de Londres, marcando no solo el cierre de una etapa musical sino también el inicio de un anunciado receso de la vida pública.
La artista, visiblemente conmovida, no pudo contener las lágrimas mientras se despedía de sus seguidores, expresando su profundo agradecimiento por el apoyo recibido.
Durante la presentación final del martes, Ariana Grande se dirigió a su público desde un banco en el escenario B, calificando la experiencia de la gira como "extraordinaria". Con la voz entrecortada, compartió sus sentimientos:
"Realmente, gracias desde el fondo de mi corazón, ha sido tan especial y siempre atesoraré esta experiencia. Tengo los mejores fans del mundo entero y siempre los he tenido".
Este momento de vulnerabilidad resonó profundamente con los asistentes, quienes fueron testigos de un adiós cargado de emoción.
El tour, que arrancó en junio con tres funciones en el Oakland Arena de California, recorrió importantes ciudades de Norteamérica como Los Ángeles, Austin, Atlanta, Nueva York, Boston, Montreal y Chicago.
A mediados de agosto, la cantante cruzó el Atlántico para ofrecer diez presentaciones en el O2 Arena de Londres, donde finalmente concluyó el recorrido con un total de 41 shows.
"He amado cada minuto de esto con todos ustedes y solo quiero asegurarme de expresar lo agradecida que estoy", añadió la artista, reiterando su aprecio por cada momento compartido con sus fans.
La pausa en medio del escrutinio público
El cierre de la gira de Ariana Grande se produce tras semanas de intensa especulación sobre su estado de salud y su apariencia física en redes sociales.
En julio, nuevas fotografías tomadas en Montreal, donde se la veía junto al exbailarín Ricky Alvarez, reavivaron los comentarios sobre su delgadez. Estas imágenes circularon apenas dos días antes del lanzamiento de "Petal", su octavo álbum de estudio, publicado el 31 de julio.
Los comentarios sobre su físico ya habían cobrado fuerza semanas antes, cuando la reconocida actriz Michelle Yeoh compartió en Instagram una fotografía junto a Ariana Grande después de un concierto en Brooklyn. A pesar del tono afectuoso del mensaje de Yeoh, la imagen generó una nueva ola de debates y preocupaciones en torno a la figura de la cantante.
Esta no es la primera vez que Grande enfrenta este tipo de escrutinio. En 2023, la artista publicó un video en TikTok donde explicó que la etapa que muchos usuarios consideraban su versión "saludable" correspondía, en realidad, al momento "menos saludable" de su vida, marcado por el consumo de antidepresivos y alcohol.
En 2024, durante la promoción de la película "Wicked", añadió que se siente observada públicamente desde los 16 o 17 años, destacando la constante presión a la que ha estado sometida.
En agosto, un representante de la cantante confirmó que, tras el cierre de la gira, Ariana Grande se alejaría temporalmente de las actividades públicas debido al "escrutinio público constante".