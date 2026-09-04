 Miss Universe Guatemala: Reconocimiento Más Allá de la Corona
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Más allá de la corona: Miss Universe Guatemala recibe importante reconocimiento

María Adelina Castillo continúa sumando logros a pocas semanas de haber sido coronada Miss Universe Guatemala 2026. Esta vez, la guatemalteca celebró un momento muy especial fuera de las pasarelas. ¿De qué se trata?

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Miss Universe Guatemala, Foto Alex Meoño / Emisoras Unidas
Miss Universe Guatemala / FOTO: Foto Alex Meoño / Emisoras Unidas
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María Adelina Castillo continúa demostrando que su reinado va mucho más allá de las pasarelas. A pocas semanas de haber sido coronada Miss Universe Guatemala 2026, la representante nacional compartió con sus seguidores un nuevo logro relacionado con una de las facetas más importantes de su vida profesional.

La guatemalteca fue incorporada como socia activa de la Asociación Pediátrica de Guatemala, reconocimiento que recibió con orgullo y que decidió compartir a través de sus redes sociales.

En las fotografías publicadas en Instagram, Castillo aparece portando la banda de Miss Universe Guatemala mientras sostiene el diploma que acredita su incorporación a la asociación.

"Ayer recibí el honor de formar parte de la Asociación Pediátrica de Guatemala", escribió.

La reina guatemalteca destacó que este nuevo paso representa algo más profundo que un reconocimiento profesional, pues está relacionado directamente con su vocación de servicio hacia los niños.

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Miss Universe Guatemala - Redes sociales

"Como pediatra y como Miss Universe Guatemala, este momento representa mucho más que un reconocimiento: representa propósito, servicio y compromiso con nuestra niñez", expresó en la publicación.

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Miss Universe Guatemala - Redes sociales

Una reina con una destacada carrera profesional

María Adelina Castillo tiene 30 años y fue coronada Miss Universe Guatemala 2026 el pasado 8 de agosto, cuando representó al departamento de Sacatepéquez y se impuso entre 27 candidatas.

Sin embargo, antes de ingresar al mundo de los certámenes de belleza, ya había construido una destacada trayectoria académica.

Castillo estudió Medicina en la Universidad Francisco Marroquín, donde se graduó como médica general con distinción cum laude. Posteriormente cursó la especialidad de Pediatría en la Universidad de San Carlos de Guatemala, nuevamente obteniendo la distinción cum laude.

Su preparación no se ha detenido. Actualmente continúa su formación con una subespecialidad en Cuidados Intensivos Pediátricos y trabaja en esta área en la Unidad Nacional de Oncología Pediátrica (UNOP).

Precisamente, su trabajo con niños ha sido uno de los principales motores de su participación en Miss Universe Guatemala.

Castillo ha explicado que decidió utilizar la plataforma que le proporciona el certamen para dar mayor visibilidad a causas relacionadas con la niñez y conseguir que más personas se involucren en ellas.

Su propósito más allá de Miss Universe

Tras obtener la corona nacional, María Adelina reveló que uno de sus principales objetivos durante su reinado será trabajar en proyectos vinculados con la pediatría.

Uno de ellos está relacionado con la institución donde se ha formado profesionalmente y otro con la desnutrición infantil en Guatemala.

La guatemalteca busca crear conciencia no solamente sobre el bajo peso que puede presentar un niño con desnutrición, sino también sobre las consecuencias que esta condición puede provocar en su desarrollo.

Su reciente incorporación a la Asociación Pediátrica de Guatemala refuerza precisamente esa faceta que Castillo ha querido destacar desde que comenzó su camino en los certámenes: combinar su profesión con la plataforma internacional que ahora posee.

Con una estatura de 1.82 metros, llegó al certamen nacional sin una extensa trayectoria dentro del mundo de los concursos de belleza, algo que ella misma ha utilizado como parte de su mensaje de superación.

Su intención, según explicó recientemente, es demostrar que una mujer no tiene que limitarse a una sola faceta profesional y que es posible perseguir nuevos objetivos sin abandonar su vocación.

Rumbo a Miss Universe 2026

Mientras continúa desarrollando su carrera médica y sus proyectos sociales, María Adelina Castillo también se encuentra en plena preparación para representar a Guatemala en el escenario internacional.

La guatemalteca participará en la edición número 75 de Miss Universe, que se celebrará el próximo 24 de noviembre de 2026 en el Coliseo José Miguel Agrelot, conocido como el Choliseo, en San Juan, Puerto Rico.

Castillo competirá contra representantes de numerosos países y territorios en busca de la corona universal.

Su preparación ya incluye trabajo en pasarela, oratoria, imagen y la elección de los vestuarios que utilizará durante las diferentes etapas de la competencia. También se encuentra en desarrollo el traje nacional con el que buscará representar la cultura de nuestro país.

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