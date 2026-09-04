 ¿Nicki Minaj murió? La verdad detrás de la noticia y rumores
Farándula

¿Murió Nicki Minaj? La publicación que desató preocupación entre sus seguidores

Nicki Minaj se convirtió inesperadamente en tendencia y miles de seguidores comenzaron a preguntarse qué había ocurrido con ella. Una publicación bastó para encender las alarmas.

Compartir:
Nicki Minaj, Redes sociales Nicki Minaj
Nicki Minaj / FOTO: Redes sociales Nicki Minaj
Síguenos en WhatsApp Síguenos en Telegram Suscríbete en YouTube

El nombre de Nicki Minaj comenzó a circular con fuerza en redes sociales durante la noche del 3 de septiembre de 2026, luego de que una publicación en X asegurara, sin presentar ninguna prueba, que la famosa rapera había muerto.

El mensaje comenzó a difundirse rápidamente y provocó preocupación entre sus seguidores, quienes empezaron a buscar información para conocer qué había ocurrido con la intérprete de Super Bass, Anaconda y Starships.

Sin embargo, no existe ninguna información confiable que confirme la muerte de Nicki Minaj.

La versión surgió únicamente de una publicación en redes sociales y no estuvo acompañada de algún comunicado de familiares, representantes, autoridades o medios de comunicación reconocidos.

¿Cómo comenzó el rumor sobre Nicki Minaj?

De acuerdo con medios mexicanos, el rumor comenzó después de que la cuenta de X identificada como @anderhilton publicara un mensaje preguntando cómo era posible que Nicki Minaj acabara de morir.

La publicación no incluyó enlaces, fuentes oficiales ni información que sustentara la afirmación.

Pese a ello, comenzó a ganar alcance rápidamente. El mensaje superó más de 2 millones de visualizaciones, mientras otros usuarios comenzaron a replicar la supuesta noticia y a preguntar por la salud de la artista.

La combinación de mensajes, búsquedas y comentarios terminó impulsando el nombre de Nicki Minaj entre las conversaciones de la plataforma.

¿Nicki Minaj murió?

No. Hasta este 4 de septiembre no existe ningún reporte confiable sobre el fallecimiento de Nicki Minaj.

Tampoco se ha difundido algún comunicado de su familia, representantes o equipo de trabajo informando sobre una situación de ese tipo.

Por el contrario, apenas unos días antes del rumor se confirmó públicamente una nueva actividad profesional de la rapera.

El 31 de agosto, la Administración de Pequeñas Empresas de Estados Unidos (SBA, por sus siglas en inglés) anunció oficialmente que Nicki Minaj formará parte del jurado del Million Dollar Pitch Competition.

La final del concurso se realizará el próximo 18 de septiembre en Washington, D.C., y contará con cinco pequeñas empresas que competirán por una bolsa total de un millón de dólares.

Nicki Minaj integrará el panel de jueces junto al empresario e inversionista Grant Cardone y Joe Gebbia, cofundador de Airbnb. El actor Dean Cain será el encargado de presentar la competencia.

La propia SBA describió a Minaj como una figura mundial de la música y empresaria con negocios relacionados con moda, belleza, fragancias y diferentes asociaciones comerciales.

Los cinco finalistas competirán por premios que van desde los 75 mil hasta los 400 mil dólares. La competencia forma parte de las actividades de Freedom 250, iniciativa relacionada con la conmemoración de los 250 años de Estados Unidos.

La desinformación se propagó en cuestión de horas

El caso de Nicki Minaj vuelve a mostrar la velocidad con la que puede propagarse una información falsa en redes sociales, especialmente cuando involucra la supuesta muerte de una celebridad.

En esta ocasión, bastó un mensaje sin fuente para provocar miles de búsquedas y comentarios.

La publicación original no aportaba ninguna evidencia y tampoco señalaba de dónde provenía la información. Aun así, el elevado número de visualizaciones contribuyó a que algunos usuarios interpretaran el mensaje como si se tratara de una noticia confirmada.

Por ello, ante publicaciones sobre la muerte o estado de salud de una figura pública, resulta importante verificar si existen comunicados oficiales o reportes de medios reconocidos antes de compartir la información.

En Portada

PNC llama al diálogo y pide garantizar el paso durante las manifestacionest
Nacionales

PNC llama al diálogo y pide garantizar el paso durante las manifestaciones

12:40 PM, Sep 04
Bloqueos de carreteras: Manifestantes rechazan alza a combustiblest
Nacionales

Bloqueos de carreteras: Manifestantes rechazan alza a combustibles

06:55 AM, Sep 04
Fenómeno El Niño: Instan a adoptar medidas ante sequía y escasez de aguat
Nacionales

Fenómeno El Niño: Instan a adoptar medidas ante sequía y escasez de agua

01:45 PM, Sep 04
Técnico de Aguacatán rinde homenaje a Messi con inolvidable tatuajet
Deportes

Técnico de Aguacatán rinde homenaje a Messi con inolvidable tatuaje

01:27 PM, Sep 04
Centro Cultural de Quetzaltenango llama la atención de medio internacional por extraños sucesost
Farándula

Centro Cultural de Quetzaltenango llama la atención de medio internacional por extraños sucesos

01:08 PM, Sep 04

Temas

GuatemalaFútbolFutbol GuatemaltecoPNCEstados UnidosReal MadridEE.UU.Copa Centroamericana#liganacionalredes socialesviral
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Halloween The Game ,Redes sociales
Gaming

Halloween: The Game será prohibido en varios países ¿Cuál es la razón?

Carros electricos ,Carros electricos
Tecnología

¿Cuál es el país centroamericano más avanzado en carros eléctricos? La respuesta te puede sorprender

Piel ,Piel
Moda Y Belleza

El cuidado de la piel va más allá del rostro: las zonas que también necesitan una rutina diaria

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Impuntualidad ,Impuntualidad
Tendencias

¿Eres impuntual? Podría deberse a un trastorno mental, según expertos

dientes ,Facebook
Tendencias

Mito o realidad: ¿Soñar que se te caen los dientes significa muerte?

Redes Sociales ,Redes Sociales
Tendencias

¿Qué dice la psicología de las personas que no publican nada en redes sociales?

Emisoras Unidas Escuchar