 Muere la famosa actriz Amber Eggers
Farándula

Muere famosa actriz tras salir de prisión

La inesperada muerte de una actriz estadounidense a los 41 años.

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Muere a los 41 años Amber Eggers, actriz de “Love After Lockup”., Redes sociales.
Muere a los 41 años Amber Eggers, actriz de “Love After Lockup”. / FOTO: Redes sociales.
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La actriz estadounidense Amber Eggers, conocida por su participación en el reality "Love After Lockup", murió a los 41 años tras permanecer hospitalizada en Atlanta. La noticia fue confirmada por sus familiares el jueves 3 de septiembre.

Eggers falleció luego de sufrir una insuficiencia hepática aguda. De acuerdo con medios de Estados Unidos, la actriz había sido ingresada a un hospital de Atlanta después de presentar fuertes malestares, pero su estado de salud se complicó durante su estancia y finalmente perdió la vida.

La actriz alcanzó notoriedad al participar en la segunda temporada de "Love After Lockup", transmitida en 2019. El programa documentó su relación con Vincent González y mostró parte de su historia tras haber cumplido una condena de cuatro años en prisión por narcotráfico.

La noticia fue difundida por familiares y medios internacionales

Después de su participación en el reality y de finalizar su relación con González, Eggers inició una relación con Michelle "Puppy" Deaton, quien había sido su compañera durante su estancia en prisión. Su historia también fue presentada en "Love After Lockup: Life After Lockup".

La muerte de Eggers generó sorpresa entre seguidores del programa y personas cercanas a la actriz, debido a que ocurrió después de una rápida complicación de salud.

La noticia fue difundida por familiares y medios internacionales, quienes informaron que la actriz permaneció internada durante sus últimos días antes de fallecer el 3 de septiembre.

Amber Eggers será recordada principalmente por su participación en la franquicia "Love After Lockup", producción que expuso ante el público su historia personal, sus relaciones y el proceso de reconstrucción de su vida después de salir de prisión.

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