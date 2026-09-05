 Conred emite recomendaciones por nube con polvo del Sahara
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Conred emite recomendaciones por nube con polvo del Sahara

Autoridades explicaron que el polvo del Sahara puede afectar la calidad del aire y a las personas con enfermedades respiratorias crónicas.

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Las autoridades pidieron considerar el uso de mascarilla en poblacón vulnerable al polvo del Sahara. / FOTO: Imagen con fines ilustrativos | pixabay.com
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La Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred) hizo una serie de recomendaciones, este sábado, 5 de septiembre de 2026, por la llegada de una nube con polvo del desierto del Sahara. La entidad subrayó que la presencia de este material en el aire se prolongó a septiembre, porque se creía que la misma dejaría de afectar el territorio nacional durante agosto.

La entidad indicó que cada año, entre los meses de mayo y agosto, el polvo del desierto del Sahara llega a Guatemala, como parte de un fenómeno natural en el que partículas muy finas de arena y minerales son transportadas por el viento desde el Norte de África hasta Centroamérica. En ese sentido, indicó que es el Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh) la que se encarga de realizar la vigilancia permanente de este fenómeno.

Conred precisó que el polvo del Sahara "no representa un peligro para la mayoría de las personas, pero puede aumentar la cantidad de partículas en el aire y favorecer un ambiente más cálido, ocasionando molestias leves en quienes padecen enfermedades respiratorias". Además de los pacientes antes descritos, el fenómeno también puede afectar a los niños y a los adultos mayores.

Según Conred, entre los síntomas más comunes por la presencia del polvo del Sahara se encuentran la congestión nasal, irritación en los ojos y molestias en la garganta. Por ese extremo, la Secretaría Ejecutiva de la Conred recomendó evitar actividades al aire libre, cuando se observe una alta presencia de polvo en el ambiente.

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¿Qué utilizar para evitar molestias por el polvo del Sahara?

"Si presenta molestias respiratorias o pertenece a un grupo vulnerable, utilice mascarilla. También se recomienda mantener puertas y ventanas cerradas para disminuir el ingreso de polvo a las viviendas, así como cubrir los recipientes donde almacena agua", indicó Conred.

En caso de sentir molestias, la entidad pidió lavar el rostro y los ojos con abundante agua, especialmente si se presenta irritación.

Conred hizo un llamado a la población para mantenerse informada únicamente a través de los boletines y publicaciones oficiales.

Para reportar cualquier evento adverso, comuníquese al 119, número de emergencia nacional", instaron las autoridades.

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Las autoridades adviertieron de la llegada de este material, desde territorio africano. - Emisoras Unidas

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