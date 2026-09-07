Panchorizo lanza 'El Lunático': Fechas del show en Guatemala

El humor, las acrobacias y la imaginación vuelven a encontrarse sobre un escenario guatemalteco. Francisco Toralla, mejor conocido como Panchorizo, estrenó "El Lunático", su nueva propuesta de circo-teatro con la que tendrá funciones durante todos los domingos de septiembre.
La temporada comenzó este domingo 6 de septiembre en el Teatro de Cámara Hugo Carrillo del Centro Cultural Miguel Ángel Asturias. Sin embargo, quienes no pudieron asistir al estreno todavía tendrán tres oportunidades para disfrutar del espectáculo.
Las próximas presentaciones están programadas para los domingos 13, 20 y 27 de septiembre, todas a las 4 de la tarde.
La nueva producción mantiene varios de los elementos que han acompañado a Panchorizo durante más de dos décadas de carrera: humor familiar, actuación, malabares, acrobacias y una historia que busca conectar tanto con niños como con adultos.
¿De qué trata "El Lunático"?
En esta ocasión, Panchorizo se transforma en un peculiar científico que tiene un objetivo bastante ambicioso: llegar a la Luna.
La historia utiliza al satélite natural como punto de partida para desarrollar una aventura en la que se mezclan ciencia, imaginación, humor y diferentes disciplinas circenses.
El personaje se encuentra fascinado por la Luna y, a partir de esa obsesión, desarrolla ocurrencias y situaciones que permiten a Panchorizo desplegar las habilidades que han caracterizado sus espectáculos.
"El Lunático" reúne teatro, circo y comedia en una misma propuesta y está diseñado como un espectáculo familiar.
La producción también representa una nueva etapa dentro del trabajo escénico de Francisco Toralla, quien a lo largo de su carrera ha creado numerosos personajes e historias inspiradas incluso en grandes figuras de la literatura, la música y el arte.
¿Cuándo serán las próximas funciones?
Tras el estreno realizado el domingo 6 de septiembre, "El Lunático" continuará durante otros tres domingos del mes.
Las funciones pendientes son:
· Domingo 13 de septiembre - 4:00 p. m.
· Domingo 20 de septiembre - 4:00 p. m.
· Domingo 27 de septiembre - 4:00 p. m.
Todas las presentaciones se realizarán en el Teatro de Cámara Hugo Carrillo, ubicado dentro del Centro Cultural Miguel Ángel Asturias, en la 24 calle 3-81, zona 1 de la Ciudad de Guatemala.
La duración anunciada es de aproximadamente dos horas. De acuerdo con la información publicada para la temporada, los boletos tienen un precio de Q90 para platea y Q75 para balcón y pueden adquirirse por medio de Fanaticks.
Panchorizo, más de dos décadas dedicado al circo
Detrás del personaje de Panchorizo se encuentra Francisco Toralla, un artista guatemalteco cuya trayectoria abarca el clown, la actuación, los malabares, la acrobacia y la producción de espectáculos.
El Registro Nacional de Artistas del Ministerio de Cultura y Deportes lo identifica dentro de las artes escénicas, específicamente en la disciplina del circo. Además, registra que ha desarrollado al menos 15 obras de circo-teatro desde el inicio de su carrera.
Su acercamiento al arte circense comenzó durante un viaje por Sudamérica. En su paso por distintos países conoció el trabajo de los artistas callejeros y comenzó a experimentar con los malabares y posteriormente con otras técnicas, como el monociclo. Tras regresar a Guatemala llevó ese aprendizaje a plazas y parques antes de desarrollar espectáculos para salas teatrales.
Con los años también amplió su formación en países como España, Brasil y México.
Uno de los elementos particulares de la trayectoria de Panchorizo es su manera de acercar diferentes historias y personajes al público mediante el circo y la comedia.
Entre sus producciones se encuentran "Los sueños de Dalí", "Chopan", inspirada en el compositor Frédéric Chopin; "El bigote del Quijote", basada en la obra de Miguel de Cervantes, y una adaptación de "Hamlet", de William Shakespeare.
El artista guatemalteco que acompañó a Ricardo Arjona
La trayectoria de Panchorizo también incluye uno de los proyectos musicales guatemaltecos de mayor alcance internacional.
Francisco Toralla formó parte de la gira "Circo Soledad" de Ricardo Arjona, donde participó como acto de apertura del espectáculo. Su trabajo lo llevó a más de 40 presentaciones de la gira por América Latina y Europa.
También fundó la Escuela de Circo Batz y ha desarrollado proyectos sociales en escuelas, hogares y hospitales, utilizando el arte y la risa para promover mensajes relacionados con la paz, el respeto, la ecología y la no violencia.