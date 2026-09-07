 Panchorizo lanza 'El Lunático': Fechas del show en Guatemala
Farándula

Panchorizo presenta “El Lunático”: conoce las fechas de su nuevo show en Guatemala

El artista guatemalteco inició temporada con “El Lunático”, un espectáculo para disfrutar en familia. ¿Cuándo son las próximas funciones?

Compartir:
Panchorizo, Foto Sandy Sandoval
Panchorizo / FOTO: Foto Sandy Sandoval
Síguenos en WhatsApp Síguenos en Telegram Suscríbete en YouTube

El humor, las acrobacias y la imaginación vuelven a encontrarse sobre un escenario guatemalteco. Francisco Toralla, mejor conocido como Panchorizo, estrenó "El Lunático", su nueva propuesta de circo-teatro con la que tendrá funciones durante todos los domingos de septiembre.

La temporada comenzó este domingo 6 de septiembre en el Teatro de Cámara Hugo Carrillo del Centro Cultural Miguel Ángel Asturias. Sin embargo, quienes no pudieron asistir al estreno todavía tendrán tres oportunidades para disfrutar del espectáculo.

Las próximas presentaciones están programadas para los domingos 13, 20 y 27 de septiembre, todas a las 4 de la tarde.

La nueva producción mantiene varios de los elementos que han acompañado a Panchorizo durante más de dos décadas de carrera: humor familiar, actuación, malabares, acrobacias y una historia que busca conectar tanto con niños como con adultos.

¿De qué trata "El Lunático"?

En esta ocasión, Panchorizo se transforma en un peculiar científico que tiene un objetivo bastante ambicioso: llegar a la Luna.

La historia utiliza al satélite natural como punto de partida para desarrollar una aventura en la que se mezclan ciencia, imaginación, humor y diferentes disciplinas circenses.

El personaje se encuentra fascinado por la Luna y, a partir de esa obsesión, desarrolla ocurrencias y situaciones que permiten a Panchorizo desplegar las habilidades que han caracterizado sus espectáculos.

"El Lunático" reúne teatro, circo y comedia en una misma propuesta y está diseñado como un espectáculo familiar.

La producción también representa una nueva etapa dentro del trabajo escénico de Francisco Toralla, quien a lo largo de su carrera ha creado numerosos personajes e historias inspiradas incluso en grandes figuras de la literatura, la música y el arte.

¿Cuándo serán las próximas funciones?

Tras el estreno realizado el domingo 6 de septiembre, "El Lunático" continuará durante otros tres domingos del mes.

Las funciones pendientes son:

·         Domingo 13 de septiembre - 4:00 p. m.

·         Domingo 20 de septiembre - 4:00 p. m.

·         Domingo 27 de septiembre - 4:00 p. m.

Todas las presentaciones se realizarán en el Teatro de Cámara Hugo Carrillo, ubicado dentro del Centro Cultural Miguel Ángel Asturias, en la 24 calle 3-81, zona 1 de la Ciudad de Guatemala.

La duración anunciada es de aproximadamente dos horas. De acuerdo con la información publicada para la temporada, los boletos tienen un precio de Q90 para platea y Q75 para balcón y pueden adquirirse por medio de Fanaticks.

Panchorizo, más de dos décadas dedicado al circo

Detrás del personaje de Panchorizo se encuentra Francisco Toralla, un artista guatemalteco cuya trayectoria abarca el clown, la actuación, los malabares, la acrobacia y la producción de espectáculos.

El Registro Nacional de Artistas del Ministerio de Cultura y Deportes lo identifica dentro de las artes escénicas, específicamente en la disciplina del circo. Además, registra que ha desarrollado al menos 15 obras de circo-teatro desde el inicio de su carrera.

Su acercamiento al arte circense comenzó durante un viaje por Sudamérica. En su paso por distintos países conoció el trabajo de los artistas callejeros y comenzó a experimentar con los malabares y posteriormente con otras técnicas, como el monociclo. Tras regresar a Guatemala llevó ese aprendizaje a plazas y parques antes de desarrollar espectáculos para salas teatrales.

Con los años también amplió su formación en países como España, Brasil y México.

Uno de los elementos particulares de la trayectoria de Panchorizo es su manera de acercar diferentes historias y personajes al público mediante el circo y la comedia.

Entre sus producciones se encuentran "Los sueños de Dalí", "Chopan", inspirada en el compositor Frédéric Chopin; "El bigote del Quijote", basada en la obra de Miguel de Cervantes, y una adaptación de "Hamlet", de William Shakespeare.

El artista guatemalteco que acompañó a Ricardo Arjona

La trayectoria de Panchorizo también incluye uno de los proyectos musicales guatemaltecos de mayor alcance internacional.

Francisco Toralla formó parte de la gira "Circo Soledad" de Ricardo Arjona, donde participó como acto de apertura del espectáculo. Su trabajo lo llevó a más de 40 presentaciones de la gira por América Latina y Europa.

Foto embed
Panchorizo - Foto Sandy Sandoval

También fundó la Escuela de Circo Batz y ha desarrollado proyectos sociales en escuelas, hogares y hospitales, utilizando el arte y la risa para promover mensajes relacionados con la paz, el respeto, la ecología y la no violencia.

En Portada

Gobierno anuncia iniciativa para contener el precio del diéselt
Nacionales

Gobierno anuncia iniciativa para contener el precio del diésel

12:57 PM, Sep 07
Nueva semana inicia con bloqueos en carreterast
Nacionales

Nueva semana inicia con bloqueos en carreteras

08:03 AM, Sep 07
Chimaltenango: Sube hasta un 50% el pasaje del transporte extraurbanot
Nacionales

Chimaltenango: Sube hasta un 50% el pasaje del transporte extraurbano

09:33 AM, Sep 07
TSE oficializa inscripción del partido político Raícest
Nacionales

TSE oficializa inscripción del partido político "Raíces"

12:39 PM, Sep 07
Diputados de VOS presentan querella contra autoridades de la CDAGt
Deportes

Diputados de VOS presentan querella contra autoridades de la CDAG

01:09 PM, Sep 07

Temas

GuatemalaFútbolFutbol Guatemalteco#liganacionalPNCReal MadridLiga NacionalEstados UnidosEE.UU.Copa CentroamericanaInsólito
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Halloween The Game ,Redes sociales
Gaming

Halloween: The Game será prohibido en varios países ¿Cuál es la razón?

Carros electricos ,Carros electricos
Tecnología

¿Cuál es el país centroamericano más avanzado en carros eléctricos? La respuesta te puede sorprender

Piel ,Piel
Moda Y Belleza

El cuidado de la piel va más allá del rostro: las zonas que también necesitan una rutina diaria

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Impuntualidad ,Impuntualidad
Tendencias

¿Eres impuntual? Podría deberse a un trastorno mental, según expertos

dientes ,Facebook
Tendencias

Mito o realidad: ¿Soñar que se te caen los dientes significa muerte?

Redes Sociales ,Redes Sociales
Tendencias

¿Qué dice la psicología de las personas que no publican nada en redes sociales?

Emisoras Unidas Escuchar