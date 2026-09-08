Nacen primeras machorras en Zoológico La Aurora

El Zoológico La Aurora y el Centro de Conservación Marina (CCM) celebran un acontecimiento sin precedentes para ambas instituciones: lograron por primera vez la reproducción bajo cuidado humano de la machorra (Atractosteus tropicus), un pez nativo de la región que forma parte del Listado de Especies Amenazadas de Guatemala.
El nacimiento no representa únicamente la llegada de nuevos ejemplares. Forma parte del inicio de un proyecto que busca estudiar la reproducción y manejo de la especie bajo cuidado humano y obtener información que pueda convertirse en una herramienta para su conservación.
La noticia fue compartida por el Zoológico La Aurora, que mostró imágenes de las pequeñas machorras y destacó el trabajo conjunto realizado con el Centro de Conservación Marina.
La machorra está catalogada como vulnerable en Guatemala
La importancia del acontecimiento está directamente relacionada con la situación de la especie.
La machorra pertenece a la familia Lepisosteidae y su nombre científico es Atractosteus tropicus. En diferentes lugares también es conocida como pejelagarto, machaca o armado. El Listado de Especies Amenazadas de Guatemala del Consejo Nacional de Áreas Protegidas (CONAP) la ubica en la categoría 3, correspondiente a especies vulnerables.
Su presencia en territorio guatemalteco está documentada oficialmente. De hecho, en febrero de 2026 el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación registró ejemplares de Atractosteus tropicus durante una jornada de pesca científica realizada en el río San Pedro, en La Libertad, Petén. El monitoreo buscaba actualizar información sobre los recursos hidrobiológicos de esa zona.
¿Por qué es importante conservarla?
Más allá de su peculiar apariencia, la machorra desempeña un papel dentro de los ecosistemas acuáticos.
Investigaciones científicas realizadas sobre Atractosteus tropicus señalan que funciona como reguladora de otras poblaciones de peces. Los estudios también han advertido sobre la disminución de poblaciones silvestres en algunas regiones y plantean la reproducción bajo cuidado humano y el conocimiento de su biología reproductiva como herramientas que pueden contribuir a desarrollar estrategias de conservación.
Precisamente ese es uno de los objetivos que persiguen ahora el Zoológico La Aurora y el Centro de Conservación Marina.
Con el nacimiento de los primeros ejemplares comienza un proyecto destinado a fortalecer el conocimiento sobre la reproducción de la machorra y su manejo bajo cuidado humano.
La información obtenida durante el proceso permitirá conocer mejor las condiciones necesarias para reproducirla y mantenerla adecuadamente, generando conocimientos que puedan apoyar futuras acciones para proteger la especie.
Un proyecto con apoyo de expertos de México
Para conseguir este primer resultado fue fundamental el intercambio de conocimientos con especialistas que llevan años estudiando a Atractosteus tropicus.
El Zoológico La Aurora destacó la participación del doctor Wilfrido Contreras, de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco (UJAT), México, quien brindó capacitación y compartió con los equipos guatemaltecos su experiencia en reproducción y manejo de la especie.
La transferencia de esa experiencia permitió capacitar al personal del Zoológico La Aurora y del Centro de Conservación Marina para comenzar a desarrollar su propio programa.
El inicio de un proyecto de conservación
El nacimiento de las primeras machorras no supone el final del trabajo, sino el comienzo de una nueva etapa.
El Zoológico La Aurora y el Centro de Conservación Marina explicaron que el proyecto pretende continuar investigando la reproducción y manejo de la especie, utilizando lo aprendido para desarrollar herramientas que contribuyan a su conservación.
La institución también ha señalado que el proyecto continuará con monitoreo e investigación y contempla acciones encaminadas a una eventual reintroducción.