Gala Montes reacciona a su salida de Malinche el musical

Gala Montes vuelve a estar en el centro de la atención. Apenas unas horas después de abandonar voluntariamente "La Casa de los Famosos México 4", la actriz recibió una nueva noticia relacionada con otro de sus proyectos profesionales: su participación como protagonista de "Malinche, El Musical" fue pospuesta de manera indefinida.
La producción del espectáculo de Nacho Cano dio a conocer la decisión mediante un comunicado difundido el martes 8 de septiembre, precisamente el mismo día en que se confirmó la inesperada salida de Montes del reality.
La noticia resulta especialmente llamativa porque Gala tenía previsto debutar como protagonista del musical el próximo 22 de septiembre, una fecha que incluso había provocado interrogantes sobre cómo podría cumplir con el compromiso mientras permanecía encerrada en "La Casa de los Famosos México".
Ahora, aunque ya está fuera del reality y aquella incompatibilidad de fechas desapareció, su esperado debut teatral también quedó en pausa.
¿Qué dijo la producción de "Malinche"?
La producción confirmó que la participación de Gala Montes quedó aplazada sin establecer una nueva fecha.
En el comunicado se indica que su incorporación al espectáculo "se pospone de manera indefinida". Además, el equipo agradeció a la actriz el tiempo, entusiasmo y profesionalismo mostrado durante la primera etapa de su participación.
Un detalle importante es que el comunicado no utiliza palabras como "despido" o "cancelación definitiva".
Por el contrario, la producción señaló que las puertas del espectáculo permanecerán abiertas para explorar futuras colaboraciones con Gala. Tampoco explicó cuáles fueron las razones que llevaron a tomar la decisión ni anunció quién podría ocupar el papel que estaba previsto para ella.
Por ello, aunque por ahora Gala no debutará en la fecha prevista, tampoco puede afirmarse que su relación con la producción haya terminado definitivamente.
Gala Montes reacciona y asegura que es "fake news"
La reacción de Gala provocó todavía más confusión. Cuando comenzó a circular en redes sociales la noticia de que había quedado fuera de la obra, la actriz respondió a una publicación y pareció negar que existiera una decisión de la producción.
"Ajajaj fake new no está en las redes de Malinche", escribió Gala Montes en Instagram.
Sin embargo, el comunicado sobre la suspensión indefinida de su participación sí fue difundido posteriormente a través de los canales oficiales vinculados al musical.
Hasta ahora no se ha conocido una nueva reacción de Gala que aclare si cuando escribió ese comentario todavía desconocía el comunicado, si cuestionaba específicamente las versiones que hablaban de un "despido" o si existe alguna diferencia entre ella y la producción respecto a su situación contractual.
Por esa razón, su futuro dentro de "Malinche" continúa sin estar completamente claro.
Debía convertirse en protagonista el 22 de septiembre
La noticia sorprende todavía más porque Gala Montes se preparaba para asumir uno de los papeles más importantes del espectáculo.
Su debut como protagonista estaba anunciado para el próximo 22 de septiembre en el Frontón México.
Precisamente esa fecha había llamado la atención días atrás, cuando la actriz ingresó a "La Casa de los Famosos México 4".
La final del reality está programada para el 4 de octubre, por lo que existía una evidente coincidencia entre ambos compromisos. Dentro de la casa, Gala incluso conversó con Yahir sobre "Malinche" y comentó que tenía previsto asumir el personaje cuando terminara su participación en el programa.
Todo cambió en menos de 48 horas. Gala abandonó voluntariamente el reality y, cuando parecía que su salida le permitiría concentrarse en el musical, la producción teatral anunció que su participación quedaba pospuesta indefinidamente.
¿Qué ocurrió dentro de "La Casa de los Famosos"?
Después de su salida comenzaron a circular diferentes versiones en redes sociales.
Una cuenta especializada en espectáculos aseguró que Gala habría tenido un supuesto altercado con integrantes del personal de producción.
Sin embargo, esa versión no ha sido confirmada ni por Gala Montes ni por Televisa, por lo que no puede presentarse como la causa de su abandono.
La única versión oficial hasta ahora establece que la actriz decidió abandonar voluntariamente la competencia.
Tampoco existe confirmación de que lo ocurrido dentro del reality esté relacionado con la decisión de "Malinche, El Musical" de aplazar su participación.
Aunque ambos anuncios ocurrieron prácticamente de manera consecutiva, la producción teatral no explicó las razones de su decisión.