Punto Cultura en Guatemala: Arte, Danza y Música para Todos

El Centro Histórico de la Ciudad de Guatemala tendrá un nuevo espacio dedicado al arte y la convivencia. Este viernes 11 de septiembre se celebrará la apertura de Punto Cultura, una iniciativa que busca convertirse en un lugar para la formación artística, el desarrollo cultural y el encuentro de la comunidad.
El Ministerio de Cultura y Deportes anunció una programación especial para inaugurar el espacio, que incluirá exposiciones, danza garífuna, una representación cultural proveniente de Camotán y un cierre musical.
La actividad se desarrollará de 16 a 20 horas en Punto Cultura, ubicado en la 2a. avenida 9-56 de la zona 1 de la Ciudad de Guatemala.
Quienes quieran asistir deben inscribirse previamente por medio del código QR compartido por el Ministerio de Cultura y Deportes en las imágenes promocionales de la actividad.
¿Qué es Punto Cultura?
De acuerdo con la información oficial, Punto Cultura fue concebido como un espacio destinado a la formación artística, la convivencia y el desarrollo cultural de la comunidad.
Su apertura se realizará bajo una propuesta que reúne distintas manifestaciones culturales guatemaltecas en un mismo lugar.
La iniciativa se suma a las actividades que buscan acercar las expresiones artísticas y culturales a la población y aprovechar los espacios del Centro Histórico como puntos de encuentro.
Exposiciones para comenzar el recorrido
Uno de los atractivos de la apertura serán las exposiciones temporales. Los visitantes podrán conocer una galería integrada por las obras ganadoras de la rama de Dibujo y Pintura del Certamen de Arte y Cultura GUATEPAZ 2026.
De esta manera, el nuevo espacio también servirá como vitrina para trabajos artísticos surgidos de esta iniciativa.
A ello se sumará una sala audiovisual dedicada a la obra de Miguel Ángel Asturias, una de las figuras más importantes de las letras guatemaltecas y ganador del Premio Nobel de Literatura en 1967.
La propuesta permitirá que quienes lleguen a Punto Cultura encuentren diferentes manifestaciones artísticas durante una misma visita.
Danza y tradición garífuna
La cultura garífuna también formará parte de la jornada inaugural.
El programa contempla la presentación en vivo de un grupo de danza garífuna, que llevará al espacio una muestra de sus ritmos y tradiciones.
La actividad ha sido presentada como una oportunidad para mostrar parte de la riqueza pluricultural de Guatemala y acercar al público a expresiones que forman parte de la identidad de las comunidades garífunas del país.
La música y la danza tendrán así un papel importante dentro de una inauguración que busca reunir manifestaciones provenientes de diferentes lugares y comunidades.
Camotán también estará presente
Otra de las presentaciones anunciadas llegará desde Camotán, Chiquimula.
Punto Cultura recibirá al grupo ganador del primer lugar del Certamen GUATEPAZ en la rama de Estampa Cultural.
La agrupación ofrecerá una representación artística que combina historia, identidad y tradición, mostrando al público parte de las expresiones culturales de esta región del oriente guatemalteco.
Después de las exposiciones y presentaciones culturales, la inauguración cambiará de ritmo para cerrar con música.
DJ Vampiro Sabanero será el encargado de finalizar la jornada con dos horas continuas de música.
La inclusión de esta presentación busca darle a la apertura un ambiente de convivencia entre los asistentes y cerrar una tarde que comenzará con exposiciones y manifestaciones tradicionales.
¿Cuándo y dónde será?
La inauguración de Punto Cultura se realizará:
Fecha: viernes 11 de septiembre de 2026
Horario: de 16 a 20 horas
Lugar: Punto Cultura
Dirección: 2a. avenida 9-56, zona 1, Ciudad de Guatemala
La convocatoria está dirigida a quienes quieran acercarse a conocer el nuevo espacio y disfrutar de la programación preparada para su apertura.
Para participar, el Ministerio de Cultura y Deportes solicita realizar una inscripción previa mediante el código QR incluido en la publicación oficial.