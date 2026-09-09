 Hansi Flick: “Lamine Yamal merece el Balón de Oro”
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Hansi Flick tras triunfo ante Feyenoord: “Lamine Yamal merece el Balón de Oro”

El entrenador del Barcelona también apuesta por Raphael Dias 'Raphinha' y Pedro González 'Pedri'.

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Lamine Yamal, jugador del Barcelona
Lamine Yamal, jugador del Barcelona / FOTO: EFE
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El entrenador del Barcelona, Hansi Flick, ha asegurado este miércoles, tras estrenarse en la Liga de Campeones con una victoria frente al Feyenoord (5-1) en el Spotify Camp Nou, que el delantero azulgrana Lamine Yamal "merece ganar el Balón de Oro", porque es "excepcional" y "lo demuestra en cada partido".

El preparador del Barcelona también ha considerado que tanto el atacante Raphael Dias 'Raphinha' como el centrocampista Pedro González 'Pedri' "deberían estar en la lista" para el galardón, ya que "son demasiado buenos para no estar".

Asimismo, en referencia a la victoria de este miércoles, Flick ha destacado que el equipo tiene "mucha calidad en todas las posiciones" y esto le permite "jugar igual pese a los cambios", algo que ha calificado de "fantástico".

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Lamine Yamal, jugador del Barcelona - EFE

Analiza el partido 

"En los primeros cinco partidos lo hemos hecho muy bien. Hemos marcado muchos goles y estamos jugando como un equipo que controla los partidos y domina el juego. Es el estilo con el que queremos jugar, queremos que la afición disfrute", ha valorado.

El técnico de Heidelberg admite que le gusta "mucho" lo que ve, pero también ha recalcado que ve "situaciones a mejorar" en el juego, algo que considera como normal.

"Queda mucho hasta abril y mayo, pero de momento tiene muy buena pinta y eso es porque entrenamos muy bien. Todos los jugadores tienen hambre y ganas de mejorar, y eso impacta en el césped. Necesitamos esta intensidad, es lo más importante para nuestra filosofía. Todo el mundo está involucrado en la defensa y el ataque", ha resumido Flick.

En cuanto a los nuevos jugadores, Flick ha comentado que la idea es "enseñar" la idea de juego y que cuando tienes tantos jugadores con esta calidad no es "algo fácil" gestionar. "Todos quieren jugar, pero tenemos que centrarnos en el equipo y sus objetivos, y todo el mundo va en este sentido", ha dicho Hansi Flick.

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Con doblete de Raphinha, más anotaciones de Karim Adeyemi, Lamine Yamal y Gabriel Jesús, el Barça goleó 5-1 al Feyenoord en el Spotify Camp Nou

*Información EFE.

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