 Van Bronckhorst: “El Barcelona es el mejor equipo del mundo”
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Van Bronckhorst: “El Barcelona es el mejor equipo del mundo”

Sobre Lamine Yamal, el entrenador del Feyenoord opinó que “tiene el mismo nivel de Messi y Ronaldinho” y que “va a ganar el Balón de Oro, la única pregunta es cuándo”.

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Entrenador del Feyenoord, Giovanni van Bronckhorst
Entrenador del Feyenoord, Giovanni van Bronckhorst / FOTO: EFE
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El entrenador del Feyenoord, Giovanni van Bronckhorst, ha declarado este miércoles, tras perder en el Spotify Camp Nou (5-1) en la primera jornada de la Liga de Campeones frente al Barcelona, que el conjunto azulgrana es "el mejor equipo del mundo en estos momentos".

"El Barcelona es el mejor equipo del mundo en estos momentos, candidato a ganar la 'Champions'. Nadie puede decir no hayamos intentado hacer nuestro juego. No nos hemos escondido, no hemos aparcado el autobús delante de la portería", ha valorado el preparador neerlandés en la rueda de prensa posterior al encuentro.

Sobre Lamine Yamal, ha opinado que "tiene el mismo nivel de Messi y Ronaldinho", y ha añadido que "va a ganar el Balón de Oro, la única pregunta es cuándo".

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Con doblete de Raphinha, más anotaciones de Karim Adeyemi, Lamine Yamal y Gabriel Jesús, el Barça goleó 5-1 al Feyenoord en el Spotify Camp Nou

Un Barcelona muy rápido

Van Bronckhorst ha señalado que el Barcelona ha marcado "muy rápido", en el minuto tres, y aún, así su equipo ha "crecido" hasta que se ha topado con el segundo tanto local. "Hemos tenido oportunidades y hemos marcado un buen gol que por poco se ha anulado por fuera de juego", ha lamentado.

El preparador del conjunto visitante ha remarcado que 18 de sus jugadores se estrenaron este miércoles en la Liga de Campeones y ha valorado que, a pesar del resultado, supondrá una experiencia valiosa para su desarrollo.

"Piensas que eres bueno por jugar en el Feyenoord y un partido así te abre los ojos, te da impulso para crecer y querer llegar a ese nivel, o como mínimo medirte a jugadores así. Verán lo que les falta por avanzar para poder plantar cara un equipo como Barcelona. Algunos pueden llegar ese nivel si siguen trabajando", ha reflexionado.

Van Bronckhorst ha considerado que su equipo encajó demasiados goles debido a "errores evitables" cometidos por sus jugadores, y ha reconocido que guarda "muy buenos recuerdos" del Spotify Camp Nou de su paso etapa como jugador del Barcelona.

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Ficha de resultado del Barcelona vs. Feyenoord - @FCBarcelona_es

*Información EFE.

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