Guatemala incorpora más de 3,000 nuevos agentes a la PNC para fortalecer la seguridad

Un total de 3,098 nuevos agentes se integraron a partir de este miércoles, 9 de septiembre, a la Policía Nacional Civil (PNC) de Guatemala, reafirmando su compromiso de servir al país con honor, disciplina y lealtad. El Gobierno destacó que esta incorporación busca fortalecer la seguridad ciudadana, incrementar la presencia policial en zonas de alta incidencia, mejorar el control territorial y reforzar la operatividad frente a la criminalidad.
La 58.ª Promoción del Curso Básico para la Formación de Agente de Policía está conformada por 2,339 hombres y 759 mujeres, quienes demostraron vocación y determinación durante su proceso formativo. Esta promoción destaca como la segunda más numerosa durante la actual administración, que tiene como meta aumentar a 12,000 el número total de agentes.
Liderazgo y metas institucionales
Durante la ceremonia realizada en el Estadio Cementos Progreso, el presidente Bernardo Arévalo resaltó que Guatemala puede sentirse orgullosa de estos nuevos agentes. "Su trabajo es el muro que separa la violencia de la paz, el miedo de la tranquilidad, la muerte de la vida", expresó.
El mandatario recalcó que la gestión actual tiene la clara promesa de incorporar 12 mil nuevos agentes durante los próximos cuatro años, con la intención de superar esa cifra en 2027.
El ministro de Gobernación, Marco Antonio Villeda, subrayó que el país recibe más de 3,000 agentes que, gracias a una mejor coordinación y toma de decisiones, fortalecerán la capacidad institucional y la cercanía con el ciudadano.
"Para muchos ciudadanos, ustedes serán la representación del Estado. La forma en que interactúan puede construir o destruir la confianza en minutos", afirmó.