 Incidente de ciberseguridad afecta temporalmente servicios de la Liga contra el Cáncer
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Incidente de ciberseguridad afecta temporalmente servicios de la Liga contra el Cáncer

La Liga Nacional contra el Cáncer indicó que el Departamento de Radioterapia ha sido vulnerado.

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La Liga Nacional contra el Cáncer de Guatemala informó sobre un incidente de ciberseguridad que afectó temporalmente algunos servicios del Departamento de Radioterapia, situación que actualmente se encuentra bajo investigación por parte de las autoridades competentes.

A través de un comunicado oficial dirigido a pacientes y familiares, la institución señaló que sus equipos administrativos, médico, físico y técnico trabajan de manera continua para resolver el inconveniente y restablecer la atención lo antes posible.

La Liga Nacional contra el Cáncer aseguró que durante este proceso se mantiene como prioridad la seguridad de los pacientes, por lo que pidió comprensión ante las posibles afectaciones derivadas del incidente.

Asimismo, recomendó a las personas que tengan dudas relacionadas con sus citas o tratamientos comunicarse con el personal de la institución mediante los canales habituales y mantenerse atentas a la información oficial que sea proporcionada.

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