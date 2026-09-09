iPhone Duo: precio, características y fecha de lanzamiento

El iPhone Duo finalmente es una realidad. Apple presentó su primer teléfono plegable durante su evento de septiembre de 2026. Con lo anterior, puso fin a años de rumores sobre la llegada de un dispositivo capaz de competir directamente en un segmento donde otras marcas ya tienen experiencia.
El nuevo smartphone destaca desde el primer vistazo por su formato. Al estar cerrado tiene un tamaño similar al de un pasaporte, mientras que al abrirse despliega una pantalla de 7.6 pulgadas. Su diseño de esquinas redondeadas busca mantener un perfil delgado y práctico para llevarlo en el bolsillo.
Una de las principales novedades del iPhone Duo es la posibilidad de utilizar dos aplicaciones al mismo tiempo y aprovechar diferentes áreas de la pantalla para realizar varias tareas. Apple también incorporó gestos que permiten mover fotografías, aplicaciones y otros elementos de una pantalla a otra, además de fijar contenido mientras el usuario continúa realizando otras actividades.
El nuevo iPhone plegable también introduce compatibilidad con Apple Pencil, una característica inédita en los teléfonos de la compañía y que puede resultar especialmente atractiva para quienes utilizan el celular para tomar notas, dibujar o realizar tareas. Para la seguridad, Apple apuesta por Touch ID, mientras que el dispositivo también puede interactuar con el Apple Watch. El equipo incorpora además Ceramic Shield, diseñado para ofrecer mayor resistencia ante el uso cotidiano y el mecanismo de plegado.
Más del nuevo iPhone
El iPhone Duo estará disponible en dos acabados: Star White, un blanco elegante, y Night Sky, un azul oscuro. La pantalla también aprovecha elementos de Liquid Glass para ofrecer una experiencia visual más inmersiva.
El precio es uno de los aspectos que más atención genera. Reportes previos al lanzamiento apuntaban a un precio inicial cercano a los 2,000 dólares, mientras que configuraciones superiores podrían acercarse a los 3,000 dólares.
La llegada del iPhone Duo representa uno de los cambios más importantes en la historia reciente de Apple y marca el inicio de una nueva etapa para los teléfonos de la compañía. Con su gran pantalla, diseño plegable y funciones de productividad, el dispositivo busca convertirse en uno de los smartphones más llamativos de 2026.