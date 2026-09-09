 Aprovecha la energía del portal 9/9: guía esencial
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Hoy se abre el portal 9/9: esto es lo que debes hacer para aprovechar la energía

Toma en cuenta que el 9 de septiembre llega acompañado de un significado especial para la numerología.

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Este miércoles 9 de septiembre de 2026 se presenta una fecha que ha despertado interés entre quienes siguen la numerología y las prácticas espirituales.  Se trata del Portal 9/9, una jornada asociada con el cierre de ciclos, la transformación personal y la posibilidad de comenzar una nueva etapa.

De acuerdo con estas creencias, la coincidencia del día 9 con el noveno mes del año potencia el simbolismo del número 9, considerado el último de los dígitos simples.  Por ello, se relaciona con la culminación de procesos, los aprendizajes obtenidos y la necesidad de soltar aquello que ya no aporta al presente.

Dentro de la numerología, el número 9 representa cierres, aprendizaje, transformación y desapego. Por esa razón, el Portal 9/9 es interpretado como un momento adecuado para revisar diferentes aspectos de la vida y reconocer qué situaciones necesitan llegar a su final.

Esto puede incluir hábitos, pensamientos, preocupaciones, proyectos que permanecen estancados o incluso vínculos y emociones que pertenecen a una etapa anterior. El objetivo no sería realizar cambios drásticos, sino reflexionar sobre lo vivido, identificar los aprendizajes y hacer espacio para nuevas oportunidades.

Más del Portal 9/9

Además, 2026 tiene una particularidad desde la numerología: al sumar sus dígitos, 2+0+2+6, el resultado es 10, que posteriormente se reduce a 1. Este número se asocia simbólicamente con comienzos, iniciativa y nuevos caminos. Así, el 9/9 de este año puede interpretarse como un puente entre cerrar una etapa y comenzar otra.

Cabe destacar que, una de las prácticas sugeridas para esta fecha consiste en escribir para soltar.

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Puedes tomar papel y lápiz y elaborar una lista de nueve cosas que deseas dejar atrás, como miedos, preocupaciones, pensamientos recurrentes o hábitos que ya no quieres mantener. También puedes escribir una segunda lista con tus nuevas intenciones, enfocándote en cómo quieres vivir los próximos meses y qué cambios deseas impulsar.

Otra alternativa es practicar unos minutos de meditación, permanecer en silencio, respirar profundamente y visualizar aquello que quieres liberar.

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