Nuevos leones blancos en el zoológico La Aurora

El Zoológico La Aurora tiene nuevos habitantes que rápidamente han llamado la atención de sus seguidores. Se trata de dos jóvenes leones africanos blancos que se incorporaron a la familia de felinos del recinto ubicado en la Ciudad de Guatemala.
La institución presentó oficialmente a los ejemplares por medio de sus redes sociales, donde compartió las primeras imágenes de los animales explorando su nuevo espacio.
"¡Llegaron los leones africanos blancos al Zoo La Aurora!", anunció el zoológico al darles la bienvenida.
Los nuevos integrantes son una hembra y un macho y ambos tienen apenas un año de edad, por lo que todavía se encuentran en una etapa juvenil.
La publicación despertó rápidamente la curiosidad de los seguidores, especialmente por la peculiar tonalidad clara de su pelaje.
Una hembra y un macho de un año
En las imágenes divulgadas por el Zoológico La Aurora se observa a los dos ejemplares juntos recorriendo y descansando en el área destinada para ellos.
Aunque todavía son jóvenes, con el paso del tiempo continuarán desarrollando las características propias de los ejemplares adultos. En el caso de los machos, una de las diferencias más evidentes será el crecimiento de la característica melena alrededor de la cabeza, cuello, hombros y pecho.
El zoológico invitó al público a acercarse para conocer a los nuevos integrantes y descubrir más sobre estos particulares felinos.
¿Por qué existen leones blancos?
Aunque su apariencia puede hacer pensar que se trata de una especie distinta, los leones blancos pertenecen a la misma especie que los demás leones: Panthera leo.
Su particular coloración se debe a una condición genética asociada con una reducción de la pigmentación.
El Instituto Nacional de Biodiversidad de Sudáfrica (SANBI) explica que los raros leones blancos encontrados en la región de Lowveld, en Sudáfrica, no son verdaderos albinos. Se trata de variantes genéticas con una pigmentación considerablemente reducida, una característica conocida como leucismo.
Esta diferencia es importante, pues el albinismo supone la ausencia de pigmentación, mientras que los animales con leucismo pueden conservar pigmentación en determinadas partes del cuerpo.
Por ello, aunque popularmente sean conocidos como "leones blancos", continúan siendo leones africanos.
Una especie que enfrenta amenazas
Más allá de la peculiar apariencia de estos ejemplares, la llegada también permite acercar al público al conocimiento de una especie que enfrenta importantes desafíos de conservación en su hábitat natural.
Los leones africanos han sufrido la reducción y fragmentación de su distribución histórica debido a diferentes presiones relacionadas con las actividades humanas.
Información científica reciente de Sudáfrica destaca que las poblaciones dependen en buena medida de áreas protegidas y reservas, y que entre las amenazas se encuentran la pérdida de hábitat, los conflictos entre personas y fauna silvestre, la caza furtiva y las enfermedades.
Por esta razón, la educación sobre las características, comportamiento y conservación de la especie también forma parte de la importancia de que el público pueda conocerla.
La familia de La Aurora sigue creciendo
La presentación de los dos leones se produce pocos días después de que el Zoológico La Aurora anunciara otro acontecimiento relacionado con su trabajo con especies: la reproducción bajo cuidado humano de machorras, Atractosteus tropicus, desarrollada junto al Centro de Conservación Marina.
Ahora son dos jóvenes leones africanos blancos los que se convierten en protagonistas.
El Zoológico La Aurora invitó a las familias guatemaltecas a visitarlos y conocer "todo lo que hay detrás de estos increíbles y curiosos felinos".
Por el momento, la institución únicamente ha informado que se trata de una hembra y un macho de un año de edad; en la publicación de presentación no se dieron a conocer sus nombres.
Lo que sí muestran las primeras imágenes es que los dos nuevos habitantes ya comienzan a explorar juntos el espacio que será su hogar en Guatemala.