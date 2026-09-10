Cancelan concierto de Ozuna en Guatemala a pocos días

Los seguidores guatemaltecos de Ozuna tendrán que esperar para volver a verlo sobre un escenario en el país. El concierto que el cantante puertorriqueño tenía programado para este sábado 12 de septiembre fue cancelado oficialmente, según informaron los organizadores este jueves 10.
Show Business, En Vivo Producciones y FTC Live dieron a conocer la decisión por medio de un comunicado oficial en el que explicaron que el espectáculo no podrá realizarse debido a causas de fuerza mayor.
El evento estaba previsto para las 20:30 horas en Explanada 5, en la zona 5 de la Ciudad de Guatemala, y formaba parte de "Una Aventura World Tour", gira con la que el artista urbano ha continuado recorriendo diferentes escenarios. La fecha y el recinto todavía aparecían anunciados recientemente en agendas de conciertos y plataformas de eventos.
¿Por qué cancelaron el concierto de Ozuna?
De acuerdo con el comunicado compartido por los organizadores "el concierto se ha cancelado por causas de fuerza mayor, ajenas tanto a las productoras como al artista".
Hasta el momento, el anuncio corresponde a una cancelación y no a una reprogramación, ya que el comunicado no proporciona una nueva fecha para la presentación.
La presentación había generado expectativa entre los seguidores del intérprete de "Caramelo", "Se Preparó", "Baila Baila Baila" y "El Farsante".
Ozuna tenía previsto presentarse en Explanada 5 como parte de "Una Aventura World Tour". La fecha había sido anunciada para el sábado 12 de septiembre a las 20:30 horas.
El concierto se encontraba entre los espectáculos internacionales destacados de septiembre en Guatemala y había sido anunciado desde meses atrás.
¿Qué pasará con las entradas?
Una de las principales dudas después de conocerse la cancelación es qué ocurrirá con el dinero de quienes ya habían comprado sus boletos.
Los organizadores confirmaron que será devuelto el 100% del valor pagado por las entradas. Según el comunicado, los reembolsos se realizarán durante los próximos días a través de eTicket y dependerán del método utilizado originalmente para efectuar la compra.
Quienes adquirieron sus entradas en línea no deberán realizar ningún trámite adicional. eTicket procesará automáticamente el reembolso al mismo método de pago utilizado durante la compra.
El tiempo para que el dinero aparezca nuevamente disponible dependerá de los procesos internos de cada banco o entidad financiera.
¿Qué ocurre con las entradas compradas físicamente?
El procedimiento será diferente para quienes adquirieron sus boletos en un punto de venta físico.
En estos casos, los compradores deberán acudir al mismo establecimiento donde realizaron la compra y presentar la entrada correspondiente.
La organización explicó que el reembolso se efectuará de acuerdo con los horarios y requisitos establecidos por cada punto de venta.
Además, pidió a los usuarios mantenerse atentos únicamente a los canales oficiales para evitar posibles confusiones o intentos de fraude relacionados con las devoluciones.
Una esperada noche que no podrá realizarse
Antes del anuncio de este jueves, el espectáculo continuaba promocionándose como uno de los conciertos internacionales de septiembre. La información publicada previamente indicaba que el público podría disfrutar de un recorrido por algunos de los temas más conocidos de la carrera del puertorriqueño.
Ozuna se ha consolidado como una de las figuras más reconocidas de la música urbana latina, con canciones que acumulan millones de reproducciones y colaboraciones con artistas internacionales.