Homenaje a Guatemala: Fabiola Roudha presenta 'Noches de Escuintla'

La cantante guatemalteca Fabiola Roudha vuelve a colocar la música nacional en el centro de su propuesta artística. Este jueves 10 de septiembre estrena oficialmente su propia versión de "Noches de Escuintla", una de las composiciones más reconocidas del repertorio guatemalteco.
La intérprete anunció el lanzamiento a través de sus redes sociales, donde compartió un adelanto acompañado de imágenes en las que aparece interpretando la canción con una guitarra.
"Escuintla ciudad de las palmeras, Escuintla ciudad de mi querer", escribió Roudha al presentar el proyecto y confirmar que su versión del tema compuesto por María del Tránsito Barrios se estrenaría este 10 de septiembre.
La cantante también invitó a sus seguidores a utilizar el audio en redes sociales y ayudarla a crear un movimiento para que la música guatemalteca continúe sonando.
La historia detrás de la nueva versión
La elección de "Noches de Escuintla" no fue casual. Fabiola ha contado que se trata de una de sus composiciones guatemaltecas favoritas y que la idea de interpretarla adquirió fuerza cuando tuvo la oportunidad de presentarse en Corea del Sur.
Antes de viajar, la artista se preguntó qué podía llevar de Guatemala para que el público extranjero conociera parte de la música del país. Su elección fue "Noches de Escuintla".
El tema llamó particularmente la atención durante su paso por Corea y fue precisamente esa canción la que apareció en noticieros de ese país. Más adelante también comenzó a ser solicitada durante otras presentaciones internacionales, entre ellas en Canadá.
Aquella experiencia terminó impulsándola a llevar su interpretación al estudio y convertirla en un lanzamiento oficial.
Una canción que conecta con su historia familiar
Aunque Fabiola Roudha no es originaria de Escuintla, existe otro elemento que hace especial su relación con la composición.
La cantante proviene de una familia vinculada con la marimba y ha mencionado a su tío abuelo Froilán Rodas y su conexión con la Marimba Chapinlandia, agrupación relacionada con uno de los arreglos más conocidos de la pieza.
Meses antes del lanzamiento, Roudha ya había hablado públicamente de la admiración que siente por "Noches de Escuintla". En una entrevista llegó a describirla como su canción favorita de Guatemala y destacó especialmente su melodía.
La nueva interpretación también lleva elementos de la identidad musical que Roudha ha construido durante su carrera.
Su propuesta incorpora influencias relacionadas con el soul y otros sonidos que forman parte de su estilo.
De esta manera, la cantante no busca sustituir las interpretaciones tradicionales, sino ofrecer una lectura contemporánea que pueda acercar la composición a otras generaciones.
¿Quién compuso "Noches de Escuintla"?
Detrás de la emblemática canción se encuentra María del Tránsito Barrios, compositora guatemalteca nacida en 1929 y conocida como "La Ninfa de Amatitlán".
De acuerdo con información recopilada sobre la historia de la obra, la inspiración habría surgido durante una gira artística por Escuintla en la década de 1950. Las palmeras del paisaje y las golondrinas que observó durante su estancia quedaron plasmadas en una composición que terminaría identificándose profundamente con el departamento.
Con el paso de los años, "Noches de Escuintla" trascendió los escenarios y se convirtió en parte de la identidad cultural de ese departamento. Desde 1979 es reconocida como canción oficial o himno de Escuintla, mientras que María del Tránsito Barrios fue declarada Hija Predilecta del departamento en 2001.
La compositora también dejó otras obras dedicadas a lugares de Guatemala, entre ellas "Mi Lindo Amatitlán", "Luna de Amatitlán", "Amatitlán" y "Río Michatoya".