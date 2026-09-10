Streamer brasileño pierde un dedo en Rock in Rio

Una transmisión en vivo terminó de la peor manera para el streamer brasileño Adalton Rodrigues, conocido en redes sociales como Lodk. El creador de contenido, de 31 años, perdió el dedo anular de la mano derecha después de intentar saltar una reja ubicada en una zona restringida de Rock in Rio, en Brasil.
Lo insólito del caso es que Lodk sí tenía una entrada válida para asistir al festival. Sin embargo, decidió intentar ingresar por un punto no autorizado mientras realizaba contenido junto a un amigo.
El accidente ocurrió durante la madrugada del sábado 5 de septiembre, cuando terminaba la primera jornada del festival, celebrado en Cidade do Rock, en el Parque Olímpico de Río de Janeiro.
Quería poner a prueba la seguridad de Rock in Rio
De acuerdo con el propio Lodk, su intención era realizar una transmisión en vivo en la que intentaría ingresar al festival sin utilizar los accesos habituales.
El streamer aseguró que buscaba mostrar posibles fallas en la seguridad del evento. Incluso explicó que ambos tenían entrada y que, en caso de ser descubiertos por los guardias, podrían utilizar el sistema de reconocimiento facial correspondiente a sus boletos.
Fue entonces cuando encontraron una reja metálica y Lodk decidió saltarla. La maniobra terminó provocándole una grave lesión. El anillo que llevaba puesto en el dedo anular de la mano derecha quedó enganchado en la estructura mientras él continuó el movimiento para pasar al otro lado.
No se dio cuenta inmediatamente de lo ocurrido
El creador de contenido consiguió pasar la reja e inicialmente pensó que únicamente se había lastimado la mano.
Según relató posteriormente, fue su amigo quien se percató de la gravedad de la situación y le hizo notar lo que había sucedido. Parte de su dedo había quedado atrapada en la estructura.
Lodk explicó después que la lesión fue mucho más grave de lo que imaginó en un primer momento.
Tras el accidente fue trasladado al Hospital Municipal Lourenço Jorge, ubicado en Barra da Tijuca, donde recibió atención médica de emergencia.
Los médicos no pudieron salvar el dedo
El Hospital Municipal Lourenço Jorge confirmó a medios brasileños que el streamer fue sometido a una cirugía y posteriormente recibió el alta.
Lodk explicó que los médicos evaluaron la lesión, pero finalmente no fue posible realizar un reimplante. El procedimiento terminó con la amputación del dedo anular derecho.
Días después del incidente, el creador de contenido aseguró que se encontraba en casa y sin dolor. También mostró en sus redes sociales que había recuperado el anillo que quedó enganchado en la reja y aseguró que ya no quería utilizar este tipo de accesorios en los dedos.
Lodk reconoce que se arrepiente
Después de que las imágenes del incidente circularan en redes sociales y medios brasileños, Lodk reconoció que se arrepentía de haber intentado realizar la maniobra.
El streamer también decidió eliminar de su transmisión las imágenes más explícitas del accidente ante la posibilidad de recibir una sanción en Twitch por contenido gráfico. Según UOL, su canal tenía alrededor de 17.9 mil seguidores al momento del incidente.
Pese a la gravedad de lo ocurrido, posteriormente utilizó el humor para hablar de la experiencia en sus redes sociales.
Lodk es conocido por realizar transmisiones IRL —"in real life"—, un formato en el que los streamers muestran actividades y situaciones de su vida cotidiana en tiempo real.
Rock in Rio se pronuncia
La organización de Rock in Rio lamentó lo sucedido, pero aclaró que el sitio utilizado por el creador de contenido no corresponde a una entrada autorizada para el público.
El festival explicó que el punto forma parte del perímetro de Cidade do Rock, pero se encuentra fuera del área legal de acceso y únicamente puede ser utilizado por personas debidamente autorizadas y acreditadas.
Asimismo, advirtió sobre el peligro de intentar saltar rejas o utilizar rutas diferentes a los ingresos establecidos para acceder al festival.