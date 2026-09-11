Alec Baldwin reflexiona sobre la tragedia de 'Rust' en documental

Han pasado casi cinco años desde la tragedia que cambió para siempre el rodaje de "Rust" y la vida de quienes participaban en la producción. Ahora, Alec Baldwin vuelve a recordar la muerte de la directora de fotografía Halyna Hutchins y las consecuencias personales, profesionales y judiciales que enfrentó posteriormente.
El actor y productor, de 68 años, es el protagonista de The Trial of Alec Baldwin (El juicio de Alec Baldwin), un nuevo documental dirigido por Rory Kennedy que profundiza en lo sucedido el 21 de octubre de 2021 y en la batalla judicial que colocó a la estrella de Hollywood en el centro de la atención mundial.
El primer avance del documental fue presentado esta semana y comienza con uno de los momentos más dramáticos de aquel día: la llamada al servicio de emergencias 911 para reportar que dos personas habían recibido disparos durante el rodaje de la película en Nuevo México.
Una de ellas era Hutchins, de 42 años, quien posteriormente murió a consecuencia de sus heridas. El director de la cinta, Joel Souza, también resultó herido.
Alec Baldwin recuerda el momento en que supo que Halyna Hutchins había muerto
En el avance aparecen imágenes del actor después del incidente, mientras habla por teléfono y se lleva las manos a la cabeza. Baldwin relata el impacto que experimentó cuando recibió la noticia de que Hutchins no había sobrevivido.
"Cuando me dijeron que había muerto, me quedé en shock. No me lo podía creer", recuerda el actor en el documental.
The Trial of Alec Baldwin no se concentra únicamente en el día del tiroteo. La producción reconstruye también lo ocurrido posteriormente, desde la llegada masiva de periodistas al lugar hasta el proceso judicial y la enorme exposición pública que enfrentó el protagonista de películas como Beetlejuice y The Departed.
El documental también analiza hasta qué punto la fama y la reputación que Baldwin había construido durante décadas pudieron influir en la cobertura mediática del caso y en la percepción pública sobre su responsabilidad.
En una de las escenas incluidas en el avance, una persona confronta al actor desde la distancia por lo ocurrido, mientras él intenta alejarse de la situación.
La presión pública y mediática se convirtió así en otra parte de una historia que continuó durante años después de la muerte de Hutchins.
¿Qué ocurrió durante el rodaje de "Rust"?
La tragedia ocurrió el 21 de octubre de 2021 en el set de "Rust", un western que se filmaba en el Bonanza Creek Ranch, en las afueras de Santa Fe, Nuevo México.
Baldwin, protagonista y coproductor de la película, se encontraba ensayando una escena dentro de una iglesia cuando sostenía un revólver que contenía munición real. El arma se disparó mientras apuntaba en dirección a Hutchins y Souza. La bala alcanzó mortalmente a la directora de fotografía y posteriormente hirió al director.
Baldwin ha mantenido que le habían informado que el arma era segura y que no accionó el gatillo, sino que había tirado hacia atrás el martillo del revólver. La presencia de munición real en un set donde estaba expresamente prohibida se convirtió en uno de los grandes interrogantes de la investigación.
La muerte de Hutchins abrió además un amplio debate en Hollywood sobre el manejo de armas durante las filmaciones. Después de la tragedia, diferentes producciones reforzaron sus protocolos y aumentó el interés por utilizar réplicas y efectos digitales para reducir los riesgos asociados con armas de fuego en los sets.
El juicio contra Alec Baldwin
Las consecuencias legales se extendieron durante años. Baldwin fue acusado de homicidio involuntario y enfrentaba una posible condena de hasta 18 meses de prisión.
El actor se declaró inocente y el proceso finalmente llegó a juicio en julio de 2024 en Santa Fe, Nuevo México.
Sin embargo, el caso tomó un giro inesperado apenas unos días después de comenzar. La jueza Mary Marlowe Sommer determinó que la Policía y la Fiscalía habían retenido evidencia que podía ser relevante para la defensa.
Ante esta situación, la jueza desestimó el caso con perjuicio, lo que impedía volver a presentar esos mismos cargos contra Baldwin. Meses después, los fiscales desistieron de apelar la decisión, poniendo fin al proceso penal contra el actor.
El momento en que Baldwin escucha la decisión judicial se convirtió en una de las imágenes más conocidas del proceso: visiblemente emocionado, el actor rompió en llanto y abrazó a sus abogados y a su esposa.
¿Qué pasó con la armera de "Rust"?
Baldwin no fue la única persona que enfrentó consecuencias judiciales por lo ocurrido.
Hannah Gutierrez-Reed, quien estaba a cargo de las armas de la producción, fue declarada culpable de homicidio involuntario en marzo de 2024 y posteriormente recibió una condena de 18 meses de prisión. Una jueza rechazó más tarde su petición de anular la condena o realizar un nuevo juicio.
Por su parte, el asistente de dirección David Halls llegó a un acuerdo por el cargo de uso negligente de un arma mortal y recibió seis meses de libertad condicional sin supervisión.
Las investigaciones y los distintos procesos judiciales intentaron determinar cómo llegó una bala real al set de "Rust", una cuestión que se convirtió en uno de los elementos centrales del caso.
"Me verán en mis peores momentos"
Para realizar The Trial of Alec Baldwin, Rory Kennedy comenzó a seguir al actor en 2023 y tuvo acceso a diferentes aspectos de su vida mientras enfrentaba el proceso judicial y la exposición mediática.
La cineasta, nominada al Óscar por Last Days in Vietnam, busca mostrar no solamente el juicio legal, sino también el denominado "tribunal de la opinión pública" al que Baldwin quedó expuesto después de la tragedia. La producción plantea preguntas sobre responsabilidad, culpa, castigo y justicia.
El documental incluye además momentos de su vida familiar y muestra a su esposa, Hilaria Baldwin, enfrentando junto a él la presión generada por el caso.
Baldwin reconoce que las cámaras lograron registrar una faceta especialmente vulnerable de su vida.
"Quienes vean esto me verán en mis peores momentos", expresa al final del avance.
The Trial of Alec Baldwin tendrá una duración aproximada de una hora y 51 minutos y está previsto que llegue a los cines de Norteamérica a partir del 16 de octubre. Por el momento se desconoce si se estrenará en cine en Guatemala o si podrá verse más adelante en alguna plataforma de streaming.