Molotov regresa a Guatemala: detalles de su concierto

Los seguidores de Molotov en Guatemala tienen una nueva cita. La emblemática agrupación mexicana confirmó este viernes 2 de octubre su regreso al país con un concierto programado para noviembre.
La presentación se realizará el viernes 27 de noviembre de 2026 en el Parque de la Industria, zona 9 de la Ciudad de Guatemala, según el anuncio difundido por ASA Promotions.
"Guatemala, ya hay fecha para el desmadre", fue el mensaje utilizado por la productora para anunciar el regreso de la banda.
El espectáculo está programado para comenzar a las 20:00 horas.
¿Cuánto costarán las entradas para Molotov?
Por el momento, los organizadores no han dado a conocer los precios ni las localidades disponibles para el concierto.
Las entradas se comercializarán a través de Ticketasa, plataforma de venta de boletos de ASA Promotions. Además, se ha anunciado una preventa para clientes de BAC, aunque todavía no se ha informado cuándo comenzará.
Se espera que durante los próximos días sean revelados los precios y demás detalles relacionados con la venta.
Sobre Molotov
Molotov es una de las agrupaciones más reconocidas del rock mexicano y en septiembre de 2026 celebró 31 años desde su formación.
La banda nació en Ciudad de México en 1995 y construyó una identidad particular al mezclar rock, rap, funk, punk y otros sonidos con letras cargadas de crítica social, humor, provocación e irreverencia.
Su alineación está integrada por Tito Fuentes, Miky Huidobro, Paco Ayala y Randy Ebright, músicos que durante tres décadas han llevado la propuesta de Molotov a escenarios de México, Latinoamérica y otras partes del mundo.
El nombre del grupo comenzó a tomar fuerza internacionalmente con su primer álbum, ¿Dónde jugarán las niñas?, publicado en 1997.
El disco incluyó canciones que posteriormente se convertirían en clásicos de la agrupación y marcó el inicio de una carrera caracterizada por abordar temas políticos y sociales con letras directas.
Posteriormente llegaron producciones como Apocalypshit y Dance and Dense Denso, que ayudaron a consolidar su presencia dentro del rock latinoamericano.
Canciones que marcaron su carrera
A lo largo de su trayectoria, Molotov ha construido un repertorio que continúa siendo coreado por distintas generaciones.
Entre sus canciones más conocidas aparecen "Gimme Tha Power", "Frijolero" y "Here We Kum", temas que forman parte habitual de la conversación alrededor de la banda y que han contribuido a mantener vigente su propuesta musical.
"Gimme Tha Power", particularmente, se convirtió en uno de los temas más representativos del grupo por su crítica a la corrupción y al abuso de poder.
La agrupación también se ha caracterizado por conciertos de gran energía, en los que sus integrantes intercambian instrumentos y voces.
Molotov celebra más de tres décadas de historia
El anuncio de su presentación en Guatemala llega pocos días después de que la agrupación celebrara 31 años de trayectoria.
El pasado 23 de septiembre, Miky Huidobro habló sobre el futuro de Molotov y reconoció que, después de más de tres décadas juntos, los integrantes incluso han tenido que plantearse cómo continuar con el ritmo de giras conforme pasan los años.
Sin embargo, aseguró que la agrupación continúa y tampoco descartó la posibilidad de trabajar eventualmente en un nuevo disco.
Por ahora, sus seguidores guatemaltecos podrán volver a encontrarse con la banda en noviembre.
El concierto de Molotov se realizará el viernes 27 de noviembre a las 20:00 horas en el Parque de la Industria. Los precios de las entradas y el inicio de la preventa serán anunciados próximamente.