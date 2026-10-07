Detienen a María C.C. por fraude y vinculación a secta

María C.C., reconocida actriz y presentadora con una trayectoria consolidada en México, fue detenida en Perú en respuesta a una orden de aprehensión emitida por autoridades mexicanas.
La investigación en su contra se centra en el presunto delito de fraude genérico, un caso que ha vuelto a poner bajo los reflectores su nombre, así como su pasada relación con la controvertida organización NXIVM.
La detención se concretó en el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez de Lima, Perú, tras una solicitud de la Fiscalía General del Estado de Querétaro.
María Colla Chiaraviglio, conocida como Maria C.C., de origen argentino y radicada en México desde hace años, es requerida por la justicia mexicana para enfrentar cargos relacionados con el fraude genérico.
María C.C. es una figura conocida en el medio artístico mexicano, donde ha desarrollado una carrera como actriz y conductora.
Nacida en Argentina, se estableció en México, donde también incursionó en el ámbito del desarrollo personal y procesos terapéuticos.
Además de su faceta artística, María C.C. estudió arquitectura, lo que complementa su perfil multifacético. Su presencia en proyectos televisivos y como figura pública le otorgó un considerable reconocimiento.
El caso legal en proceso
La Fiscalía de Querétaro explicó a través de redes sociales que la actriz tenía vigente una orden de aprehensión debido a la investigación en su contra.
Sobre este operativo, comunicaron: "Sinergia Internacional permite la detención en Perú de María ‘N’, requerida en Querétaro por fraude genérico. A solicitud de esta Fiscalía, contaba con Alerta Migratoria y Notificación Roja para su localización internacional".
Las autoridades han reservado detalles específicos sobre la investigación, pero confirmaron que el delito en cuestión se refiere a engañar o aprovecharse de un error para conseguir un beneficio indebido. Por ahora, la información oficial indica que la artista permanece bajo custodia en espera de su extradición.
Tras la detención de María C.C., usuarios en redes sociales recordaron que su nombre se relacionó en años recientes con NXIVM, organización envuelta en polémica internacional.
En 2017, se supo que la actriz participó en programas con Executive Success Programs (ESP), filial mexicana de NXIVM. En aquella época, María C.C. realizó declaraciones públicas donde compartió impresiones positivas de estos cursos, destacando su supuesto impacto en su vida personal.