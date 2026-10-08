 Ximena Carrillo recibe “Grand Fan Vote” Miss Grand International
Farándula

Ximena Carrillo recibe reconocimiento durante Miss Grand International

La representante de Guatemala obtuvo gran respaldo popular en el prestigioso certamen de belleza global, evidenciando el apoyo de sus seguidores.

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Ximena Carrillo, Instagram
Ximena Carrillo / FOTO: Instagram
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La participación de Ximena Carrillo en el prestigioso certamen Miss Grand International ha captado la atención global, especialmente tras asegurar un significativo "Voto Grand Fan".

Este respaldo masivo de la audiencia no solo subraya el entusiasmo y la pasión de los guatemaltecos por su representante, sino que también posiciona al país centroamericano en un lugar destacado dentro de la competencia internacional.

El "Voto Grand Fan" es una categoría crucial en Miss Grand International, ya que refleja directamente el apoyo popular y la conexión de la candidata con el público.

Se trata de un reconocimiento o dinámica de votación organizada por páginas de seguidores y plataformas de opinión donde el público apoya a sus candidatas favoritas a través de interacciones en redes sociales como Facebook e Instagram, una iniciativa de la comunidad de fanáticos.

  • ¿Cómo se recibe la puntuación?

Se calcula sumando puntos según el tipo de interacción en las publicaciones oficiales del concurso o de la página organizadora, los likes, corazones, shares o reposts tienen un valor numérico específico de puntos.

Ximena Carillo ha tenido una presencia constante en Miss Grand International, un certamen que se distingue por su mensaje de paz y por empoderar a las mujeres para que sean agentes de cambio. 

@sarinkp.official

Grand fan vote is Guatemala "Ximena Carrillo" 🇬🇹✨🤍 . #missgrandinternational #missgrandguatemala #mgi2026 #sarinkp

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La gala donde se corona a la nueva soberana se realizará el 10 de octubre de 2026. El evento se lleva a cabo en el MGI Hall de Bangkok, Tailandia.

Podrás disfrutarla en vivo en el canal de Youtube Miss Grand TV, en horario de 6:00 a. m.

¿Quién es ella?

Ximena Carrillo, de 22 años, representa a Guatemala en el certamen Miss Grand Internacional que se celebra en Tailandia. Su sólida trayectoria como modelo y su formación en marketing la han posicionado como una de las favoritas en la competencia.

Antes de competir por este título, Ximena Carrillo ostentó el nombramiento de Miss Cosmo Guatemala 2024-2025 y logró ser finalista en el Miss Universo Guatemala 2024, donde representó a la Ciudad de Guatemala, su lugar de origen.

Durante septiembre y octubre de 2024, Ximena Carillo hizo historia al ser la primera Miss Cosmo en la historia de Guatemala y consiguió un puesto entre las semifinalistas después de un mes de actividades en Vietnam.

Con una estatura de 1.77 metros, suele destacar por ser una de las participantes más altas dentro de los concursos nacionales, lo que le ha otorgado visibilidad en el mundo del modelaje. Las principales marcas premium del país la reconocen como uno de los rostros más sobresalientes de la actualidad.

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