El polémico meme de Susan Dell y Trump que arrasa Internet

Susan Dell se viralizó en las redes sociales de todo el mundo después de acudir a la Casa Blanca para reunirse con Donald Trump en un evento relacionado con una millonaria iniciativa de inversión para niños.
Las imágenes del encuentro desataron comentarios y debates en internet, que terminaron por desplazar la atención del anuncio económico.
La empresaria estadounidense considerada como una de las más ricas y con influencia en la presidencia de Estados Unidos, Susan Dell (de 62 años) llamó la atención al volverse viral en redes sociales por su presencia en la Oficina Oval junto al presidente estadounidense.
Ella, junto a su esposo Michael Dell, estuvieron en la presentación de la nueva ronda del apoyo gubernamental Cuentas Trump de 1000 dólares para niños nacidos entre 2025 y 2028, que apoya la empresa tecnológica Dell.
Susan Dell causó controversia al aparecer con un drástico cambio de imagen, específicamente en sus rasgos faciales; el debate en internet se intensificó entre los cuestionamientos sobre el procedimiento que se hizo, ya sea si se estiró la piel del rostro, se puso bótox, o si se sometió simplemente a tratamientos estéticos.
Otros más conspiranoicos compararon la imagen de la empresaria con el mito de internet, los"reptilianos", una especie humanoide y reptil que posee habilidades y puestos en el poder, así como su influencia en la cultura y política, hasta "extraterrestre".
Otros más observadores compartieron a detalle las fotografías de Susan Dell, de quien actualmente se observa con un rostro más firme, los párpados levantados haciendo que sus ojos se vean más grandes, junto a los pómulos y cambios en la boca.
¿Quién es ella?
Mucho antes de convertirse en tendencia, Susan Dell ya tenía una trayectoria en el mundo empresarial, la moda y la filantropía.
Está casada desde 1989 con Michael Dell, fundador y director ejecutivo de Dell Technologies, una de las compañías tecnológicas más importantes del mundo, reconocida especialmente por sus computadores y soluciones informáticas.
La pareja se conoció en Austin, Texas, en 1988, cuando Michael comenzaba a consolidar la empresa que había fundado cuatro años antes. Un año después contrajeron matrimonio y posteriormente tuvieron cuatro hijos: Alexa, Kira, Juliette y Zachary, consignó People.
Sin embargo, Susan Dell también desarrolló sus propios proyectos profesionales. Tras trabajar en el sector inmobiliario, incursionó en la industria de la moda y creó tres marcas, entre ellas Phi, una firma de lujo que cerró sus operaciones en 2009.
Su trabajo como diseñadora incluso llegó a la Casa Blanca: confeccionó vestidos para Barbara y Jenna Bush, hijas del expresidente George W. Bush, durante las celebraciones de la investidura presidencial de 2001.